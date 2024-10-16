Крикунов заявил о чемпионском хоккее «Локомотива»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.
«Можно сказать, что «Локомотив» сейчас показывает чемпионский хоккей. Никитин – опытный тренер. Он третий год работает в команде, за такое время он успел её выстроить. «Локомотив» – очень стабильный клуб без слабых мест. Пропускает немного, забивает много. Все три линии сбалансированы, укреплены», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крикунов.
Он подчеркнул, что на данный момент именно эта команда является одним из самых стабильных и уверенных клубов в лиге.
Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.
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