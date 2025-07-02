Сделка по переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» приостановлена из-за сроков выплат
Сделка по переходу колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля из московского «Динамо» в бразильский клуб «Фламенго» временно остановлена, так как «Динамо» не устраивает порядок и сроки выплат.
Как сообщает Metaratings.ru, московский футбольный клуб настаивает на сокращении сроков выплат. Пока стороны взяли тайм-аут, однако переговоры могут возобновиться, если «Фламенго» примет условия «Динамо».
Напомним, что Карраскаль выступает за московский клуб с августа 2023 года. На счету колумбийца девять голов и 12 результативных передач в 64 матчах. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 млн евро.
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