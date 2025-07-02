Сделка по переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» приостановлена из-за сроков выплат

02 июля 2025, 11:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Сделка по переходу колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля из московского «Динамо» в бразильский клуб «Фламенго» временно остановлена, так как «Динамо» не устраивает порядок и сроки выплат.