Сделка по переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» приостановлена из-за сроков выплат

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Сделка по переходу колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля из московского «Динамо» в бразильский клуб «Фламенго» временно остановлена, так как «Динамо» не устраивает порядок и сроки выплат.



Как сообщает Metaratings.ru, московский футбольный клуб настаивает на сокращении сроков выплат. Пока стороны взяли тайм-аут, однако переговоры могут возобновиться, если «Фламенго» примет условия «Динамо».

Напомним, что Карраскаль выступает за московский клуб с августа 2023 года. На счету колумбийца девять голов и 12 результативных передач в 64 матчах. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 млн евро.

Анастасия Чубина

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