Игроки «Локомотива» получили премии на миллиард рублей

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Игроки ярославского «Локомотива» получили премию в размере около одного миллиарда рублей за победу в Кубке Гагарина, сообщает Metaratings.ru.
В завершившемся сезоне команда одержала победу над «Трактором» в финальной серии плей-офф со счётом 4-1, что стало историческим достижением — первый Кубок Гагарина для «Локомотива». Кроме того, по итогам сезона 2024/25 команда впервые завоевала Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.
Что касается предстоящего матча между краснодарскими «быками» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ, экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями и мнением о предстоящей встрече в разговоре с Metaratings.ru.
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Что касается предстоящего матча между краснодарскими «быками» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ, экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями и мнением о предстоящей встрече в разговоре с Metaratings.ru.
«Краснодар» проводит матч на своем поле и является небольшим фаворитом в этой встрече. Конечно, «Динамо» тоже сильная команда и может оказать сопротивление, однако им придется добираться за день до игры. Важно не перегореть, избежать ошибок и воспользоваться предоставленными шансами», — отметил собеседник.Читайте также:
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Анастасия Хохлова