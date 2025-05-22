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Игроки «Локомотива» получили премии на миллиард рублей

Игроки «Локомотива» заработали 1 млрд рублей премии за победу в Кубке Гагарина
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Игроки ярославского «Локомотива» получили премию в размере около одного миллиарда рублей за победу в Кубке Гагарина, сообщает Metaratings.ru.
В завершившемся сезоне команда одержала победу над «Трактором» в финальной серии плей-офф со счётом 4-1, что стало историческим достижением — первый Кубок Гагарина для «Локомотива». Кроме того, по итогам сезона 2024/25 команда впервые завоевала Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.

Что касается предстоящего матча между краснодарскими «быками» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ, экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями и мнением о предстоящей встрече в разговоре с Metaratings.ru.
«Краснодар» проводит матч на своем поле и является небольшим фаворитом в этой встрече. Конечно, «Динамо» тоже сильная команда и может оказать сопротивление, однако им придется добираться за день до игры. Важно не перегореть, избежать ошибок и воспользоваться предоставленными шансами», — отметил собеседник.
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#краснодар
Орещук: матч «Краснодар» – «Динамо» будет ярким и напряжённым
22 мая 2025, 17:19

Фото: istockphoto / Andreyuu

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «бело-голубыми».
По его мнению, встреча обещает быть напряжённой и результативной, поскольку обеим командам необходима победа. Он отметил, что соперники склонны играть в атакующий футбол и не будут отсиживаться в обороне. Ожидается полный стадион, и, как подчеркнул эксперт, при такой поддержке со стороны трибун «Краснодар» вряд ли выберет оборонительную тактику.

«Мне кажется, если Мусаев захочет так сыграть, ему там никто этого сделать не даст – и футболисты сами побегут в атаку», — добавил Орещук для Metaratings.ru.

Также он высказался о будущем главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. По его словам, многое будет зависеть от Желько Бувача, который, вероятно, примет окончательное решение. При этом Орещук отметил, что в случае сохранения Бувача на посту спортивного директора, логичным было бы оставить Гусева в команде, чтобы обеспечить преемственность и единство подходов.

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, а «Динамо» занимает четвёртую строчку, имея в активе 56 баллов.

Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится в субботу, 24 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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«Спартаку» предложили кандидатуру Тикнизяна для усиления левого фланга обороны
22 мая 2025, 17:01

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Как сообщает Metaratings.ru, в расположение московского «Спартака», активно ищущего усиление на левый фланг обороны, поступило предложение рассмотреть кандидатуру 26-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
По информации, приоритетом для «красно-белых» остаются молодые иностранные игроки с перспективой развития. В то же время на правый фланг обороны клуб рассматривает преимущественно российских футболистов.

Наир Тикнизян является воспитанником ЦСКА и выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В его активе — 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

Ранее игрок выражал недовольство своим положением в клубе и заявил о намерении сменить команду в предстоящее летнее трансферное окно.

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Сенников высказался о грядущем матче «Краснодар» — «Динамо»
Сенников назвал «Краснодар» фаворитом в будущем матче с «Динамо»
22 мая 2025, 16:54

Фото: istockphoto/Rost-9D

Краснодарские «быки» являются фаворитами в будущем матче с «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ. Своими ожиданиями и мнением о будущем матче поделился экс-защитник российской сборной Дмитрий Сенников в беседе с Metaratings.ru.
«Краснодар» играет дома, он чуть больший фаворит в этой встрече. Понятно, что «Динамо» тоже неплохая команда и может что-то противопоставить, но «Динамо» нужно будет добираться за день до игры. Нужно не перегореть, не наделать ошибок и использовать шансы, которые будут», — прокомментировал собеседник.
По мнению Сенникова, командам предстоит интересный матч. Футболист подчеркнул, что в последнее время «Динамо» предпочитает забивать с самого начала, и «Краснодару» важно не пропустить мяч. Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 24 мая в 16:30 по Москве.

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Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду
22 мая 2025, 15:24

Фото: iStock/matimix

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал срыв сделки между петербургским клубом и бразильским «Ботафого» по трансферу Вендела. Об этом информирует «РБ Спорт».
«Вендел настроился уходить, уже был дома, но так получилось, что сделка сорвалась. Я думаю, что игрок и агент все равно будут искать варианты с клубом, который бы претендовал на него», — отметил Стрепетов.

По его словам, если бы Вендел захотел остаться в «Зените», то это был бы огромный плюс. Бывший тренер «Зенита» подчеркнул, что в последних матчах Вендел был «уже не тот, которого мы знаем и любим».

Напомним, бразильский полузащитник должен был перейти в новую команду ближайшим летом.

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ
Канчельскис назвал яркой игру Батракова в РПЛ
22 мая 2025, 14:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков «играет ярче» полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» выразил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий. Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову? Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», — прокомментировал Канчельскис.
Алексей Батраков поучаствовал в 28 играх за «Локомотив». На его счету 13 мячей с семью результативными передачами. Хавбек занимает вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Акроном» 24 мая в 16:30 по Москве.

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