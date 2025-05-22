«Спартаку» предложили кандидатуру Тикнизяна для усиления левого фланга обороны

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Как сообщает Metaratings.ru, в расположение московского «Спартака», активно ищущего усиление на левый фланг обороны, поступило предложение рассмотреть кандидатуру 26-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
По информации, приоритетом для «красно-белых» остаются молодые иностранные игроки с перспективой развития. В то же время на правый фланг обороны клуб рассматривает преимущественно российских футболистов.
Наир Тикнизян является воспитанником ЦСКА и выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В его активе — 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
Ранее игрок выражал недовольство своим положением в клубе и заявил о намерении сменить команду в предстоящее летнее трансферное окно.
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Наир Тикнизян является воспитанником ЦСКА и выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В его активе — 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
Ранее игрок выражал недовольство своим положением в клубе и заявил о намерении сменить команду в предстоящее летнее трансферное окно.
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Дайана Хусинова