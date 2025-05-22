Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Сенников высказался о грядущем матче «Краснодар» — «Динамо»

Сенников высказался о грядущем матче «Краснодар» — «Динамо»

Сенников назвал «Краснодар» фаворитом в будущем матче с «Динамо»
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Краснодарские «быки» являются фаворитами в будущем матче с «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ. Своими ожиданиями и мнением о будущем матче поделился экс-защитник российской сборной Дмитрий Сенников в беседе с Metaratings.ru.
«Краснодар» играет дома, он чуть больший фаворит в этой встрече. Понятно, что «Динамо» тоже неплохая команда и может что-то противопоставить, но «Динамо» нужно будет добираться за день до игры. Нужно не перегореть, не наделать ошибок и использовать шансы, которые будут», — прокомментировал собеседник.
По мнению Сенникова, командам предстоит интересный матч. Футболист подчеркнул, что в последнее время «Динамо» предпочитает забивать с самого начала, и «Краснодару» важно не пропустить мяч. Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 24 мая в 16:30 по Москве.

Читайте также:

Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#рпл
#новости
«Спартаку» предложили кандидатуру Тикнизяна для усиления левого фланга обороны
22 мая 2025, 17:01

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Как сообщает Metaratings.ru, в расположение московского «Спартака», активно ищущего усиление на левый фланг обороны, поступило предложение рассмотреть кандидатуру 26-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
По информации, приоритетом для «красно-белых» остаются молодые иностранные игроки с перспективой развития. В то же время на правый фланг обороны клуб рассматривает преимущественно российских футболистов.

Наир Тикнизян является воспитанником ЦСКА и выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В его активе — 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

Ранее игрок выражал недовольство своим положением в клубе и заявил о намерении сменить команду в предстоящее летнее трансферное окно.

Читайте также:

Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА
#футбол
#спорт
#спортсмены
#цска
#спартак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду
22 мая 2025, 15:24

Фото: iStock/matimix

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал срыв сделки между петербургским клубом и бразильским «Ботафого» по трансферу Вендела. Об этом информирует «РБ Спорт».
«Вендел настроился уходить, уже был дома, но так получилось, что сделка сорвалась. Я думаю, что игрок и агент все равно будут искать варианты с клубом, который бы претендовал на него», — отметил Стрепетов.

По его словам, если бы Вендел захотел остаться в «Зените», то это был бы огромный плюс. Бывший тренер «Зенита» подчеркнул, что в последних матчах Вендел был «уже не тот, которого мы знаем и любим».

Напомним, бразильский полузащитник должен был перейти в новую команду ближайшим летом.

Читайте также:

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах
#тренер
#дома
#игра
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ
Канчельскис назвал яркой игру Батракова в РПЛ
22 мая 2025, 14:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков «играет ярче» полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» выразил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий. Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову? Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», — прокомментировал Канчельскис.
Алексей Батраков поучаствовал в 28 играх за «Локомотив». На его счету 13 мячей с семью результативными передачами. Хавбек занимает вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Акроном» 24 мая в 16:30 по Москве.

Читайте также:

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Мостовой: не нужны установки в матче в честь победы «армейцев» в Кубке УЕФА
21 мая 2025, 16:08

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в таких матчах, как FONBET Первый Еврокубок (гала-матч посвящён победе ЦСКА в Кубке УЕФА), не нужно давать установки.
«Все профессионалы, все провели такие карьеры...Что тут давать? Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу «армейцев» в Кубке УЕФА. Здесь главное — участие. <…> Я думаю, что все остались довольны», – цитирует слова спортсмена издание Metaratings.ru
Матч FONBET Первый Еврокубок между легендами ЦСКА и «Спортинга», а также тех клубов, с которыми «армейцы» встречались на победном пути к Кубку УЕФА 2005 года, провели 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Александр Мостовой возглавлял команду легенд «Спортинга» с Нани, Дидье Дрогбой и другими известными футболистами.

Читайте также:

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба

Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»
#уефа
#спорт
#футбол
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах
21 мая 2025, 16:02

Фото: iStock/ gorodenkoff

Экс-полузащитник «Терека» Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Ахмата» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а еще оценил шансы грозненцев на успех в переходных матчах.
Со слов полузащитника, «Ахмат» будет играть в переходных матчах — команда может «вылететь».

«Никто не будет давать клубу никаких гарантий. Если он уступит в стыках, то вылетит», — заявил Хомуха.

В текущем сезоне команде не хватало центрального нападающего. По мнению футболиста, в созидании «Ахмат» был хорош, но до этого за нее играл Конате, который «завершал это созидание».

«Клуб не смог его (Ибраима Конате) заменить, в этом заключается его главная проблема», — добавил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.

Оказалось, что никто не мог подумать, что команда появится в стыковых матчах. Хомуха подчеркнул, что «Ахмат» должен был занять десятое место, однако у нее не вышло.

«Ахмат» попал в стыковые матчи за право на участие в РПЛ после игры 29-го тура чемпионата против махачкалинского «Динамо», который закончился со счетом 1:1. Грозненский клуб не сможет покинуть зону стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, поскольку уступает по личным встречам махачкалинскому «Динамо», находящемуся на 12-м месте.

Читайте также:

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба

Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»

Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме
#спорт
#футбол
#клуб
#рпл
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате