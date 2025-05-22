Сенников высказался о грядущем матче «Краснодар» — «Динамо»

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Краснодарские «быки» являются фаворитами в будущем матче с «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ. Своими ожиданиями и мнением о будущем матче поделился экс-защитник российской сборной Дмитрий Сенников в беседе с Metaratings.ru.
«Краснодар» играет дома, он чуть больший фаворит в этой встрече. Понятно, что «Динамо» тоже неплохая команда и может что-то противопоставить, но «Динамо» нужно будет добираться за день до игры. Нужно не перегореть, не наделать ошибок и использовать шансы, которые будут», — прокомментировал собеседник.По мнению Сенникова, командам предстоит интересный матч. Футболист подчеркнул, что в последнее время «Динамо» предпочитает забивать с самого начала, и «Краснодару» важно не пропустить мяч. Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 24 мая в 16:30 по Москве.
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