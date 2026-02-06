Колобков: сборная России по хоккею могла бы соперничать с Канадой на Олимпиаде
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборная России по хоккею могла бы соперничать с Канадой на Олимпийских играх и претендовать на медали.
Он добавил, что даже без участия сборной значимость побед канадцев была бы выше, если бы Россия была на льду.
«Россия могла бы конкурировать с Канадой. По именам и сбалансированности канадцы сильнее, но всё решает сыгранность и правильная стратегия. Могут раскрыться спортсмены, которые не считались главными, и они решат судьбу соревнований», – отметил Колобков в беседе с Metaratings.ru.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России по хоккею в них не участвует. К тому же российская национальная команда в пятый раз подряд отстранена от чемпионата мира-2026.