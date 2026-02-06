Колобков: сборная России по хоккею могла бы соперничать с Канадой на Олимпиаде

06 февраля 2026, 13:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборная России по хоккею могла бы соперничать с Канадой на Олимпийских играх и претендовать на медали.





Он добавил, что даже без участия сборной значимость побед канадцев была бы выше, если бы Россия была на льду.





«Россия могла бы конкурировать с Канадой. По именам и сбалансированности канадцы сильнее, но всё решает сыгранность и правильная стратегия. Могут раскрыться спортсмены, которые не считались главными, и они решат судьбу соревнований», – отметил Колобков в беседе с Metaratings.ru.