Скромный норвежский клуб сенсационно выбил миланский «Интер» из Лиги чемпионов

25 февраля 2026, 01:33

«Буде-Глимт» с Хайкиным сенсационно выбил миланский «Интер» из Лиги чемпионов

Фото: iStock/Rost-9D

Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились итальянский «Интер» и норвежский «Буде-Глимт». Неожиданно победу одержала скандинавская команда со счетом 2:1.