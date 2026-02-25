Скромный норвежский клуб сенсационно выбил миланский «Интер» из Лиги чемпионов
Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились итальянский «Интер» и норвежский «Буде-Глимт». Неожиданно победу одержала скандинавская команда со счетом 2:1.
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане, а главным арбитром был Алехандро Эрнандес из Испании. На 58-й минуте Йенс Петтер Хеуге открыл счет, выведя норвежцев вперед. Хокон Эвьен удвоил преимущество команды на 72-й минуте, а Алессандро Бастони сократил отставание на 77-й. Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин проявил себя в игре, сделав несколько важных сейвов.
Первая встреча между командами завершилась также победой норвежского клуба (3:1). Таким образом в плей-офф турнира выходит «Буде-Глимт», а трехкратный обладатель Лиги чемпионов теперь сможет сосредоточиться на внутреннем чемпионате.
Читайте также: