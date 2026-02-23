Застрявшие в Мексике туристы из РФ рассказали о поджогах на фоне крупных беспорядков

23 февраля 2026, 01:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские туристы, застрявшие в Мексике из-за массовых беспорядков, рассказали об обстановке в стране. Слова очевидцев приводят «Известия».





Россияне подтвердили, что повсюду происходят поджоги. Горят различные магазины, автомобили и автобусы, пламя и дым заметны даже в некоторых аэропортах. Из-за напряженной ситуации и потенциальной опасности отменили все рейсы.



Туристы также слышат перестрелки в разных частях города. Улицы опустели, общественный транспорт не работает. Военные патрулируют районы и призывают жителей не выходить из домов.





Путин сердечно поздравил всех россиян с Днём защитника Отечества

«Исходя из общения в чатах русскоязычных, нет сообщений о пострадавших среди граждан России на данный момент», — пояснила «Известиям» одна из собеседниц.