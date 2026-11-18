«Инициаторы не мы»: Агент раскрыл детали обмена между «Спартаком» и «Металлургом»
Агент Черных разъяснил обмен Исхакова и Нечаева из «Металлурга» в «Спартак»
Агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS, прокомментировал обмен Руслана Исхакова и Игоря Нечаева из «Металлурга» в «Спартак». В обратном направлении перешли Михаил Мальцев и права на Ивана Морозова.
В разговоре с «РБ Спорт» Черных отметил, что сделка получилась масштабной.
«Не мы были инициаторами обмена, клубы договаривались самостоятельно, но мы были в курсе. Насколько я знаю, у них не всё сразу получалось по условиям, но в итоге они пришли к компромиссу», — заявил Александр.Агент считает, что Исхаков и Нечаев уже раскрылись как хоккеисты. По его мнению, Руслан показал результат в прошлом году и является лучшим в лиге среди тех, кто играет в меньшинстве, а Нечаев также продемонстрировал хороший уровень. Именно поэтому «Спартак» хотел взять обоих, чтобы усилиться. Черных надеется, что они помогут команде и будут радовать болельщиков.