18 ноября 2026, 21:06

Агент Черных разъяснил обмен Исхакова и Нечаева из «Металлурга» в «Спартак»

Фото: Istock/RuslanShevchenko

Агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS, прокомментировал обмен Руслана Исхакова и Игоря Нечаева из «Металлурга» в «Спартак». В обратном направлении перешли Михаил Мальцев и права на Ивана Морозова.





В разговоре с «РБ Спорт» Черных отметил, что сделка получилась масштабной.

«Не мы были инициаторами обмена, клубы договаривались самостоятельно, но мы были в курсе. Насколько я знаю, у них не всё сразу получалось по условиям, но в итоге они пришли к компромиссу», — заявил Александр.