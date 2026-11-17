17 ноября 2026, 20:52

Канадский хоккеист Митч Лав рассказал о жизни в РФ и развеял о ней стереотипы

Митч Лав (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав поделился впечатлениями от жизни в РФ и отметил, что в Канаде существует много стереотипов о России и русских.





В интервью «РБ Спорт» Лав рассказал, что тренировал многих русских игроков, но до приезда в страну мало знал о её культуре. По его словам, у каждого складывается своё мнение о стране под влиянием соцсетей и политической повестки.

«Я могу говорить только о собственном опыте и впечатлениях моей жены. Нам действительно очень нравится Россия, здесь к нам относятся замечательно. Люди просто великолепные, и мы чувствуем себя комфортно в повседневной жизни. По большому счёту, ничего не изменилось по сравнению с тем, как мы жили в Канаде или США. Россия — прекрасное место для жизни и для того, чтобы узнавать что-то новое и постепенно становиться частью местной культуры», — сказал тренер.