«Инстинкт убийцы»: раскрыто, чего не хватает «Краснодару» для чемпионства

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«Краснодару» не хватает инстинкта убийцы для чемпионского титула, в то время как у «Зенита» он есть. Об этом заявила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, пояснив, что команду начинают трясти, когда наступает ответственный момент.
«Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть. Команду начинают трясти в самые ответственные моменты. Как только это проблема решится, то чемпионство может прийти», — отметила она в беседе с «РБ Спорт».Напомним, «Зенит» ушел на зимнюю паузу, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками в запасе. «Краснодар» же занимает первое место с тем же количеством баллов.
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