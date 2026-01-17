«Интереса меньше»: Ирина Роднина высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026
Роднина: ОИ-2026 интересует меньше из-за ограниченного участия россиян
Депутат Государственной Думы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась своим отношением к зимним Олимпийским играм 2026 года и прокомментировала ситуацию с допуском российских спортсменов к турниру. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам Родниной, Олимпиады всегда вызывали у неё особый интерес, однако во многом он напрямую зависит от присутствия на соревнованиях представителей России. В случае с Играми-2026 участие отечественных спортсменов будет крайне ограниченным, что заметно снижает её личную заинтересованность в турнире.
«Я всегда слежу с интересом за Олимпиадами, на которых есть российские спортсмены. В этот раз наша страна будет представлена на турнире очень ограниченно. ОИ-2026 вызывают у меня сильно меньше интереса, чем предыдущая Олимпиада. России надо быть ещё сильнее, чтобы добиваться допуска наших спортсменов на турниры. К сожалению, не всегда получается это делать», — заявила Роднина.Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских регионах Венето и Ломбардия. На данный момент квалификационные требования для участия в Олимпиаде выполнили 12 российских спортсменов в шести видах спорта. В их числе — фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян.