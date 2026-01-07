Олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Евтушенко скончался в 91 год

07 января 2026, 16:35

Фото: istockphoto/Smileus

Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом 7 января сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.