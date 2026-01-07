Олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Евтушенко скончался в 91 год
Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом 7 января сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.
В организации подчеркнули, что ушел из жизни «легенда мирового гандбола» и заслуженный тренер СССР, а также выразили соболезнования его родным и близким.
Евтушенко был одним из создателей команды МАИ. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом страны и выигрывал Кубок чемпионов Европы. Позднее он возглавил студенческую сборную СССР и привел ее к победе на чемпионате мира в 1968 году, а затем на протяжении двух десятилетий руководил мужской национальной командой.
При Евтушенко сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1976 года в Монреале и 1988 года в Сеуле, завоевала серебро Олимпиады-1980 в Москве, стала чемпионом мира в 1982 году и дважды брала серебряные медали мирового первенства — в 1978 и 1990 годах.
Тренер также работал за рубежом. Он возглавлял сборную Кувейта, с которой выиграл чемпионат Азии, трудился в немецком клубе «Мильберстхофен» (серебряные призеры чемпионата ФРГ), а также руководил женской сборной Австрии и клубом «Хипо».
