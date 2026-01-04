Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице

04 января 2026, 08:22

Овечкину разбили лицо и сломали зуб в матче с «Чикаго»

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пострадал в воскресном матче НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» на «Кэпитал Уан Арене».