Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице

Овечкину разбили лицо и сломали зуб в матче с «Чикаго»
Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пострадал в воскресном матче НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» на «Кэпитал Уан Арене».



В третьем периоде хоккеист столкнулся с канадским защитником Луисом Кревьером, который попал ему клюшкой в лицо. От удара у Оевечкина пошла кровь и откололась часть зуба. Он с трудом добрался до скамейки запасных и после обработки раны вернулся на лед.

Россиянин также выразил претензии арбитру, который не усмотрел в действиях канадца нарушения правил. В результате Кревьер избежал наказания, чему возмутились болельщики «Вашингтона». Несмотря на травму, Овечкин доиграл матч до конца.

