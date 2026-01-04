Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пострадал в воскресном матче НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» на «Кэпитал Уан Арене».
В третьем периоде хоккеист столкнулся с канадским защитником Луисом Кревьером, который попал ему клюшкой в лицо. От удара у Оевечкина пошла кровь и откололась часть зуба. Он с трудом добрался до скамейки запасных и после обработки раны вернулся на лед.
Россиянин также выразил претензии арбитру, который не усмотрел в действиях канадца нарушения правил. В результате Кревьер избежал наказания, чему возмутились болельщики «Вашингтона». Несмотря на травму, Овечкин доиграл матч до конца.
