«Спартак» ждет, что финальный матч с ЦСКА в FONBET Кубка России произведет фурор

29 апреля 2026, 20:16

Московский «Спартак» ожидает полного заполнения трибун домашнего стадиона на финальный матч FONBET Кубка России по футболу против ЦСКА в рамках Пути регионов.





Об этом стало известно Metaratings.ru. По данным источника, продажу билетов на игру, которую прервали из-за технического сбоя, в ближайшее время возобновят.



Инцидент произошел 25 апреля после старта открытых продаж — официальный сайт клуба не выдержал превышения допустимого количества запросов к билетной системе. Болельщики выражали недовольство в соцсетях, а клуб подтвердил наличие технических проблем.



Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 6 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре «Динамо» — «Краснодар».



