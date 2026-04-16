Ирина Роднина высказалась о возвращении россиян на международные турниры
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «РБ Спорт» высказалась о возвращении российских спортсменов на международные турниры.
Роднина призналась, что не уделяет большого внимания футболу, а российскому — тем более. По её словам, сложно предсказать, как будут развиваться события, связанные с возвращением команд РФ на международные турниры.
«Там все более непредсказуемо, чем в других видах, потому что, как известно, олимпийский футбол и обычный — это совершенно разное. Возможно, для начала дадут возможность отобраться на Олимпиаду, а потом уже произойдет полноценное возвращение», — добавила Роднина.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях с использованием национальной символики впервые с февраля 2022 года. С того же времени все российские футбольные сборные и клубы были исключены из международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.