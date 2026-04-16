Роналду стало плохо на матче в Саудовской Аравии
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду почувствовал недомогание по ходу матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против «Аль Иттифака». Об этом заявил главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, передает газета Record.
Роналду отыграл на поле 89 минут. Во время перерыва у него начались проблемы с желудком, сообщил Жезуш.
Несмотря на это, спортсмен решил продолжить игру. Вернувшись в раздевалку после матча, Роналду стошнило, добавил Жезуш.
41-летний Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал чемпионат Европы, дважды побеждал в Лиге наций. Португалец является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также клубных чемпионатов мира. Роналду играет за «Аль-Наср» с декабря 2022 года.
