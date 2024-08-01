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Ирина Винер раскрыла, кто станет новой звездой художественной гимнастики в России

Винер заявила, что Капранова станет ее преемницей
01 августа 2024, 00:06
Фото: istockphoto.com/Maria Moroz

Фото: istockphoto.com/Maria Moroz

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей потенциальной преемницей. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik.
Винер выразила уверенность, что Капранова станет отличным руководителем Федерации художественной гимнастики России в будущем.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — отметила Винер во время торжественного мероприятия в честь ее дня рождения в Гагре.



Капранова приехала в Абхазию всего на один день, чтобы поздравить своего тренера с праздником.

«Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала в руки такого великого тренера, когда была еще ребенком. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта», — подчеркнула Капранова.

Ирина Винер проводит отдых в Пицунде с семьей и призналась, что изначально не планировала устраивать пышное торжество. Однако абхазское гостеприимство и теплый прием изменили ее планы.

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#гимнастика
#спорт
Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже
31 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/PeopleImages

Первая ракетка России Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Париже.
Отмечается, что турнир проходил на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». В матче третьего раунда с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Игра длилась 1 час 40 минут.

До этого матча Медведев выиграл все семь личных встреч с канадцем, при этом теннисисты впервые провели матч между собой на грунте.

Следующим матчем Оже-Альяссимы станет встреча с норвежцем Каспером Руудом и игроком из Аргентины Франсиско Черундоло. По итогам этой игры станет понятно, кто выйдет в 1/2 финала соревнований.

Олимпийские игры-2024 стартовали в Париже 26 июля. Они продлятся до 11 августа. В играх принимают решения 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. По решению МОК им был предоставлен нейтральный статус, они выступают без флага и гимна, их результаты не отображаются в общей медальной таблице.

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#спорт
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Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев
31 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/spfdigital

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов. А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Напомним, 3 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» – «Ростов».

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».

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#спорт
#матч
#мнение
#рпл
#футбол
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Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»
31 июля 2024, 19:08

Фото: iStock/master1305

Спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».
«Ростов» и в марте играл великолепно, но потом что-то сбилось. Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что он на своей позиции сейчас лучший. Именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

При этом он признал великолепную форму и самих петербуржцев.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.

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#спорт
#матч
#ростов
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Ахмедов похвалил выступление сборной Узбекистана на ОИ-2024 в Париже
31 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Birol Dincer

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов заявил, что несмотря на допущенные ошибки выступление сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже было достойным.
«Было очень приятно, большой турнир. Нам многого не хватило, но это большой опыт. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде лучше потрудимся, мы увидели наши минусы, и над чем нужно работать. Дай Бог, на следующих Играх мы будем ещё выше», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ахмедов.

Ранее сообщалось, что флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.

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#турнир
#олимпиада 2024
#игры
#спорт
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Команда Подмосковья впервые выиграла Спартакиаду учащихся по лёгкой атлетике
31 июля 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья по лёгкой атлетике заняла первое место в командном зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда взяла рекордное количество медалей Спартакиады – 18, в том числе семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Второе место заняла команда Краснодарского края, третье – учащиеся Санкт-Петербурга.
«В заключительный день соревнований атлеты из Московской области установили новый рекорд России в смешанном эстафетном беге 4 по 400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировал за 3 минуты 28,95 секунды», – отметили в министерстве.
Летняя XII Спартакиада учащихся России проводилась с 25 по 29 июля в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
31 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.
«Матч с «Факелом» можно назвать подходящим для вкатки в турнир. В чемпионате уже разгоняемся, а тут первая игра. Как объяснить сверхрезультативность «Зенита» на старте сезона? Мы просто работаем, и всё воплощается в голы. Хочу остаться в «Зените», вариантов с другими клубами нет. Агент ни над чем не работает. Об уходе не думаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Чистяков.
До этого в матче с «Факелом» победил «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.

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#матч
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Во время трансляции олимпийских соревнований по плаванию показали флаг России
31 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.
Перед тем как начинаются заплывы, демонстрируются мировые и олимпийские рекорды на дистанциях. Рекорд на дистанции 200 м брассом установила россиянка Евгения Чикунова в 2023 году на чемпионате России в апреле (2 минуты 17,55 секунды). А вот олимпийский рекорд поставила Татьяна Смит из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

Сами заплывы состоятся 1 августа.

Ранее российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.

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«Достигли невозможного»: Макрон – о возможности плавать в Сене
Макрон: за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать
31 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/agaliza

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, сделав Сену пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже.
«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс», — написал Макрон в социальной сети X.

Ранее организаторы были вынуждены отменить два тренировочных заплыва по триатлону и сдвинуть мужские соревнования на один день из-за сильного загрязнения Сены после сильных дождей. 31 июня соревнования все же стартовали.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

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#макрон
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Олимпийские призеры из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи
31 июля 2024, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Призеры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Об этом информирует The Korea Herald.
Отмечается, что победу одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ён выиграли серебро. Бронзовыми призерами стали олимпийцы Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

На церемонии награждения спортсмены из конфликтующих стран чуть коснулись друг друга при рукопожатии и сказали «поздравляю» на корейском языке.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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