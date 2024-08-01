Ирина Винер раскрыла, кто станет новой звездой художественной гимнастики в России

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей потенциальной преемницей. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik.
Винер выразила уверенность, что Капранова станет отличным руководителем Федерации художественной гимнастики России в будущем.
Капранова приехала в Абхазию всего на один день, чтобы поздравить своего тренера с праздником.
Ирина Винер проводит отдых в Пицунде с семьей и призналась, что изначально не планировала устраивать пышное торжество. Однако абхазское гостеприимство и теплый прием изменили ее планы.
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«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — отметила Винер во время торжественного мероприятия в честь ее дня рождения в Гагре.
Капранова приехала в Абхазию всего на один день, чтобы поздравить своего тренера с праздником.
«Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала в руки такого великого тренера, когда была еще ребенком. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта», — подчеркнула Капранова.
Ирина Винер проводит отдых в Пицунде с семьей и призналась, что изначально не планировала устраивать пышное торжество. Однако абхазское гостеприимство и теплый прием изменили ее планы.
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Елена Перлова