Исмаилов о ссоре Шлеменко и Емельяненко: допинг-контроля нет, обсуждать нечего

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Российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.
«Если это не запрещено, какая может быть проблема? Хочешь, так выходи на бой, хочешь — по-другому. <...> Допинг-контроля нет, и рассуждать не о чем. Право бойца — делать или не делать, раз он дерется в организации, не делающей акцент на допинг-контроле», — пояснил Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.
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