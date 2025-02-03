Исмаилов рассказал об ожиданиях от боя между Туменовым и Вагаевым

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Бой чемпиона ACA в полусреднем весе Альберта Туменова и экс-обладателя титула Абубакара Вагаева нельзя предсказать.
Об этом MMA.Metaratings.ru рассказал известный тренер Рамазан Исмаилов.
Поединок финалистов запланирован в грядущую субботу, 8 февраля. Послужной список Туменова насчитывает 24 победы с пятью поражениями. У Вагаева – 23 победы с четырьмя поражениями.
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«Туменов и Вагаев — непредсказуемый бой. Если Абубакар поймает свой ритм, он может все пять раундов бороться. В некоторых боях с ним что-то происходит, начинает дышать в первом же раунде, забиваются руки. С чем это связано? В своей лучшей форме он создал Туменову серьезную проблему», — прокомментировал собеседник.
Поединок финалистов запланирован в грядущую субботу, 8 февраля. Послужной список Туменова насчитывает 24 победы с пятью поражениями. У Вагаева – 23 победы с четырьмя поражениями.
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Никита Кротов