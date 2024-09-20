Сборная Подмосковья стала вице-чемпионом России по лапте

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала серебряные медали на чемпионате России по лапте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«В полуфинале турнира подмосковные спортсмены взяли верх над соперниками из Воронежской области. А в решающем матче подмосковная сборная уступила команде из Омской области, заняв таким образом второе место», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, на пути к пьедесталу подмосковные игроки победили команды Оренбургской области, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Тульской области.
Чемпионат России по лапте проходил в Анапе. В нём участвовали 26 команд из 16 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею
Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского
В Раменском проведут фестиваль женского футбола
Лора Луганская