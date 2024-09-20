Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Сборная Подмосковья стала вице-чемпионом России по лапте

Сборная Подмосковья стала вице-чемпионом России по лапте

20 сентября 2024, 20:35
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала серебряные медали на чемпионате России по лапте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«В полуфинале турнира подмосковные спортсмены взяли верх над соперниками из Воронежской области. А в решающем матче подмосковная сборная уступила команде из Омской области, заняв таким образом второе место», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на пути к пьедесталу подмосковные игроки победили команды Оренбургской области, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Тульской области.



Чемпионат России по лапте проходил в Анапе. В нём участвовали 26 команд из 16 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею

Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского

В Раменском проведут фестиваль женского футбола
#спорт
#минспорт мо
#медали
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
Форвард «Лады» Червоненко назвал «Локомотив» цепким
20 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/yuran-78

Нападающий «Лады» Владислав Червоненко прокомментировал стиль игры «Локомотива», отметив, что с командой тяжело бороться.
«Команда очень цепкая, в ней много габаритных нападающих и защитников. Игроки «Локомотива» всегда навязывают борьбу, они всегда рядом с соперниками. «Локомотив» очень тяжело взламывать», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Червоненко.

Он также заявил о позитивном настрое от каждого приезда в Ярославль.

Напомним, до этого, 17 сентября, «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Ладой».

Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

Читайте также:

Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань

Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА
#кхл
#матч
#мнение
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
20 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
«Хорошо начали, забили первыми. Классный первый период. Во втором периоде немножко сбились, стали играть неправильно. Соперник больше владел инициативой и забил гол. Потом в большинстве ещё забил. Но всё равно была уверенность в своих силах. Хорошо, что забили ранний гол в третьем периоде, а потом ещё и забили победный. Отличная игра!» — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.

Он также подчеркнул отличную поддержку со стороны болельщиков, которые заняли все трибуны.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.

Читайте также:

Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань

Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА

Щитов охарактеризовал старт сезона хоккей в КХЛ
#хоккей
#кхл
#игра
#спорт
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею
20 сентября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из Подмосковья Vityaz впервые одержала победу на Кубке России по киберхоккею в формате 6х6, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальный матч состоялся между подмосковной командой Vityaz и представителями самого титулованного и одного из старейших российских клубов игры NHL – RustyX. Команда Vityaz завоевала лидерство в основное время, переломить это овертайме спортсменам RustyX.не удалось и матч завершился со счётом 4:3 в пользу представителей Московской области», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Кубок России по киберхоккею 6х6 проводится в классическом кубковом формате. Он завершает з сезон чемпионата страны. В соревнованиях принимают участие все команды страны.

Читайте также:

Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского

В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

В Раменском проведут фестиваль женского футбола
#киберспорт
#хоккей
#кубок россии
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского
20 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали юные самбисты из Московской области на всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского для спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась Анастасия Гордеева из городского округа Королёв, выступавшая в весовой категории до 47 килограммов. Вторую золотую медаль Подмосковью принёс спортсмен из Лыткарина Максим Макеев, она сражался в весовой категории до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил сборной Московской области занять первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 68 регионов России, а также из Белоруссии.

Читайте также:

В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

В Раменском проведут фестиваль женского футбола

Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство
#самбо
#медали
#игры
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры
Колосков: россиян вернут на мировые турниры через два года после окончания СВО
20 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».
Согласно мнению Колоскова, это произойдет не ранее 2026 года. Почетный президент РФС отметил, что эти сроки являются его личным расчетом.

Напомним, отечественные клубы и сборные с февраля 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С того времени национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи со сборными из дружественных государств, а клубы соревнуются во внутренних турнирах.

Читайте также:

В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам

Горохова объяснила разрыв контрактов спонсоров с МОК

Международный союз велосипедистов допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований
#первенство
#президент
#чемпионат
#футбол
#спорт
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском проведут фестиваль женского футбола
20 сентября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Большой фестиваль женского футбола состоится на стадионе «Ильинский авангард» в Раменском 20 октября под эгидой социального проекта «Футбольные мамы», мероприятие организуют в рамках акции «100 турниров — 100 городов», посвящённой Году семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Движение «Футбольные мамы» едет к нам. Куратор Московского движения Ольга Соломатина проводит потрясающие турниры. Мы будем играть с другими командами. Это будет большой футбольный праздник», — сказала тренер и куратор проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.
Она добавила, что в проекте участвуют активные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться.

Отмечается, что гостей фестиваля ожидают не только матчи, но и культурно-развлекательная программа.

Читайте также:

В Серпухове проведут БОКСЗАБЕГ по двум маршрутам

В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам

Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство
#футбол
#мама
#спорт
#фестиваль
#раменское
#раменский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове проведут БОКСЗАБЕГ по двум маршрутам
20 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу, 21 сентября, участников спортивного мероприятия ждут различные соревнования и развлечения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Желающим принять участие в забеге нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Официальное открытие состоится в десять утра, а старт бегунам дадут через час — в 11:00. Для участников подготовлены две дистанции — а четыре и на девять километров. Маршруты проложены по живописным местам города: от парка Олега Степанова до городского пляжа на Оке. Программой предусмотрены забеги для детей и для семейных команд», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия организуют также показательные бои спортсменов, игры в пляжный футбол и волейбол, интерактивные спектакли, квизы и мастер-классы. Будут работать площадки для сдачи нормативов ГТО и игры в лазертаг, а завершится спортивный праздник концертом, на котором выступят известные российские исполнители.

Читайте также:

В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам

Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство

Мор: У Соболева пока не сильно получается в «Зените»
#серпухов
#забег
#спорт
#минкульттуризма мо
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам
19 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском на стадионе «Метеор» 21 и 22 сентября пройдут чемпионат и первенство России по эстафетам среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Изначально соревнования должны были пройти в Брянске, однако в итоге решением исполкома ВФЛА России местом их проведения был выбран спорткомплекс «Метеор» городского округа Жуковский. Эстафеты будут проходить два дня. В первый день соревнования начнутся в полдень, во второй – в 10 утра. Также предусмотрены женская и мужская категории», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, вход на соревнования будет свободным. Стать болельщиками смогут все желающие жители и гости города.

Соревнования состоятся по адресу: Жуковский, стадион «Метеор» (ул. Пушкина, д. 3).

Читайте также:

Мытищи примут международные и всероссийские соревнования по парусному спорту

Подмосковный спортсмен завоевал золото на международном турнире «Кубок нефтяной столицы»

На турнире «Бородино» в Можайске сборная Подмосковья по самбо завоевала 20 медалей
#спорт
#лёгкая атлетика
#соревнования
#первенство
#чемпионат россии
#жуковский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство
19 сентября 2024, 19:31

Фото: iStock/efks

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о том, что команда может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
«Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Гонсалес.

В настоящее время «Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» всего на два очка. При этом отмечается, что в следующем матче команда встретится на поле с «Акроном».

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем. Он также выражал надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.

Читайте также:

Агент Сафонов назвал лучшее приобретение «Спартака»

Новиков озвучил, что необходимо ЦСКА

Ромащенко раскрыл, без чего «Динамо» будет сложно
#спорт
#мнение
#рпл
#краснодар
#клуб
#чемпионат
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате