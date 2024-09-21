Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян

Фото: iStock/marchmeena29
Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом информирует ТАСС.
По словам Тольбаева, спорт должен быть вне политики. Он отметил, что он выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении.
Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. По его мнению, произойдет не ранее чем через несколько лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею
Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского
Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. По его мнению, произойдет не ранее чем через несколько лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею
Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского
Екатерина Коршунова