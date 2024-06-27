Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов, сообщает Metaratings.ru.
Ломаев – воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Крылья Советов» с лета 2020-го. Соглашение голкипера с «Крыльями» действует до июня будущего года. На его счету – 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».
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«При этом «Спартак» пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была «Балтика», и его ровесника Антона Шунина», – уточняет издание.
Ломаев – воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Крылья Советов» с лета 2020-го. Соглашение голкипера с «Крыльями» действует до июня будущего года. На его счету – 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».
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Лора Луганская