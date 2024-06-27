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Подмосковные спортсменки победили на всероссийском фестивале «Минибаскет»

27 июня 2024, 16:36
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Баскетбольная команда «Спарта энд К» из города Видное Ленинского городского округа завоевали золото на юбилейном всероссийском баскетбольном фестивале «Минибаскет» среди девочек в возрастной категории 2011 года рождения и младше, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.


«Юные подмосковные баскетболистки победили на турнире формата 5 на 5, в конкурах «Баскетбольный квиз», «Забеги» и «Выбей всех», а также в тренерском «Баскетбольном квизе». Кроме того, команда «Спарта энд К» поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам турнира в формате 3 на 3», — говорится в сообщении.
По итогам фестиваля подмосковная команда заняла первое место фестивального зачёта в своей возрастной категории. Серебряную медаль в общекомандном зачёте завоевали спортсменки из петербургской команды «Невская», а бронза досталась баскетболисткам из спортшколы №7 Ростова-на-Дону.

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#баскетбол
#минспорта мо
#видное
#ленинский городской округ
В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
27 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели зарядку для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло на свежем воздухе, рядом с Дворцом спорта «Лама». В нём приняли участие десятки жителей Волоколамска, которые являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Они присоединились к Межрегиональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Разминку провёл Данила Варичев — кандидат в мастера спорта по футболу, игрок сборной России U-18. Он не только провёл разминку профессионально, но и с энтузиазмом поддержал участников в спортивных упражнениях. Данила не только показал важность физической активности, но и вдохновил участников на занятия спортом», — поделились в пресс-службе.

Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.

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#волоколамск
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Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева
27 июня 2024, 17:03

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов, сообщает Metaratings.ru.
«При этом «Спартак» пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была «Балтика», и его ровесника Антона Шунина», – уточняет издание.
Ломаев – воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Крылья Советов» с лета 2020-го. Соглашение голкипера с «Крыльями» действует до июня будущего года. На его счету – 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».

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#спорт
#футбол
#спартак
#спортсмены
#москва
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В Подмосковье провели соревнования по авиамодельному спорту
27 июня 2024, 15:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко прошли 22 и 23 июня.

В соревнованиях приняли участие 57 лучших экипажей из 11 регионов России.

«Все призовые места завоевали пилоты из Московской области. По итогам десяти туров в зачете среди юниоров победителем стал Александр Коблов «Соколы Нечерноземья». Серебряную и бронзовую награды завоевали воспитанники дома юных техников «Интеграл» Давид Абрамов и Константин Кошев», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, по итогам командного зачета первое место у команды «АСК МАИ», второе – ДЮТ «Интеграл», третье – «Соколы Нечерноземья».

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#награды
#соревнования
#дома
#пилоты
#подмосковье
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Гольфист Нагиев из Подмосковья завоевал медаль международного турнира
27 июня 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Давид Нагиев на турнире «АГР Пайн Крик Кап» — первом международном этапе серии «Кубок АГР-2024» по гольфу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Судьба медалей турнира решалась в переигровке, так как первоначально к финишу с одинаковым счётом пришли Давид Нагиев, Пётр Коносов и Владимир Осипов. При переигровке верхнюю ступень пьедестала занял Владимир Осипов, серебро досталось Петру Коносову, а бронза — Давиду Нагиеву», — говорится в сообщении.
Турнир «АГР Пайн Крик Кап» проводился в гольф-клубе в селе Кашино Свердловской области с 24 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Кубке России по пулевой стрельбе.

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#гольф
#медаль
#спорт
#московская область
#подмосковье
#минспорт мо
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Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0 и вышла в 1/8 Евро-2024
27 июня 2024, 09:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и настала пора матчей на вылет. Главную сенсацию турнира в своей группе сотворила дебютант Евро сборная Грузии, обыгравшая со счётом 2:0 команду Португалии с самим Криштиану Роналду.
Тренер португальцев Роберто Мартинес кардинально поменял состав, дав отдохнуть многим ведущим футболистам, ведь его команда после двух побед на старте обеспечила себе выход в плей-офф, причём с первого места, пишет «Спортбокс.ру». Для грузин только победа над Португалией давала шанс на продолжение борьбы на турнире. И они её добились, сотворив пока главную сенсацию чемпионата. Ведь, несмотря на отсутствие большинства ключевых игроков, легенда сборной Португалии, вечно голодный до голов Криштиану Роналду был на поле.

Но главным героем матча стал не звёздный португалец. Можно назвать самыми яркими игроками встречи Хвичу Кварацхелию, забившего гол в дебюте и раз за разом накручивавшего соперников искромётным дриблингом, или вратаря Георгия Мамардашвили, сделавшего несколько впечатляющих сейвов. Но прежде всего победила именно Команда. Грузины играли слаженно, чётко и на редкость дисциплинированно. Конечно, они большую часть матча оборонялись, но делали это спокойно и без паники.

Фото: istockphoto/Rost-9D

Что до голов грузин, то к обоим оказался причастен защитник сборной Португалии Антониу Силва. На 2-й минуте он отдал неточный пас поперёк поля на своей половине, мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отдал на ход Кварацхелии, а тот, находясь под углом к воротам, неотразимо пробил в нижний угол. Во втором тайме несчастный Силва неудачно сыграл в своей штрафной, ударив по ноге Луку Лочошвили. Судья Сандро Шерер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил пенальти, который чётко реализовал Жорж Микаутадзе. Этот мяч стал третьим для грузинского нападающего и сделал его лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1/8 финала Грузия 30 июня сыграет с грозной сборной Испании, выигравшей все три матча в группе и не пропустившей ни одного мяча. Сборная Португалии 1 июля сыграет со словенцами.

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#футбол
#чемпионат европы
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Фесиков: Ефимова и без Олимпиады остаётся одной из сильнейших пловчих мира
26 июня 2024, 18:57

Фото: Istockphoto / BalanceFormcreative

Несмотря на неудачу при отборе на Игры в Париже, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова остаётся одной из сильнейших спортсменок мира. Такое мнение высказал бывший пловец Сергей Фесиков.
«Юлия уже сказала, что мы можем её увидеть на Олимпиаде-2028. По крайней мере, она выразила такое желание. Изменилось ли отношение к ней как к одной из сильнейших спортсменок в мире? Нет, не изменилось. Как оно может измениться, если Юлия продолжает показывать отличные результаты? Она двигает российский спорт, прославляет нашу страну. Юлия - всё ещё одна из главных фигур всего мирового плавания. Теперь главное - собраться с новыми силами», – заявил Фесиков в беседе с Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания для участия в Олимпиаде-2024. Однако 21 июня она не смогла пройти отбор, хотя показала рекордное время в заплыве на 200 м. брассом на Багамах.

32-летняя Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. Она завоевала 17 наград.

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#плавание
#олимпиада 2024
#спортсмены
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали Кубка России по пулевой стрельбе
26 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс Антон Аристархов в стрельбе с дистанции десять метров из пневматического пистолета среди мужчин. Второе золото подмосковные стрелки выиграли в составе команды: Антон Аристархов, Егор Моисеев и Дмитрий Бондарь стали лучшими в дисциплине: «пистолет пневматический 10 м, командные соревнования», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль турнира выиграли представители Подмосковья Софья Никулина и Антон Аристархов в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, смешанные пары».

Соревнования проводятся с 17 по 27 июня в подмосковном селе Игнатово.

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#медали
#кубок россии
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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День йоги проведут в Московской области
26 июня 2024, 17:41

Фото: istockphoto / Nastco

В Подмосковье пройдет День йоги 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие пройдет в Одинцовском округе в посёлке Заречье на стадионе Зареченской школы.

В этот день мастера оздоровительных практик поделятся со взрослыми и детьми секретами популярных упражнений йоги.

«Занятие предназначено для людей всех возрастов. В программе: практика Power Yoga flow, шавасана под звуки ханг. Также на площадке будут проходить мастер-классы педагогов студии «Живой йоги». Участники узнают секреты гвоздестояния, правильного выравнивания тела с помощью ортопедических мячей, а также смогут посетить детскую йогу для улучшения осанки и профилактики плоскостопия», — поделились в пресс-службе.

Чтобы принять участие в мероприятии, вам нужно зарегистрироваться. Среди участников будут разыграны абонементы в студию йоги и различные подарки от партнёров.

Для посещения мастер-классов вам понадобятся: коврик, солнцезащитные средства, головной убор и вода. Начало занятий 29 июня в 17:00.

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Эксперт Бабаев: «Флорида» заслужила Кубок Стэнли
26 июня 2024, 17:29

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» заслужила победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Такое мнение высказал известный агент Шуми Бабаев.
«Самая большая проблема каждого из финалистов, «Флориды» и «Эдмонтона», была не физическая, а психологическая. В седьмой игре во «Флориде» смогли разобрать все эти моменты, пропустили соперника только раз к пятачку, а всё остальное Бобровский подтащил. Держали «Эдмонтон» в стороне от центра и смогли нейтрализовать его основную ведущую силу. Плюс удача была на стороне «Флориды», и она больше заслужила победу. Очень хорошо, что эта команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Майами – значимый для Америки город, и привезти туда кубок очень важно», – отметил Бабаев в разговоре с «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Флорида» в первый раз в истории клуба завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» чемпионами стали российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Ранее его лучшим результатом был выход в финал в 1996 и 2023 годах.

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#спорт
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