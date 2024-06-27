Подмосковные спортсменки победили на всероссийском фестивале «Минибаскет»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетбольная команда «Спарта энд К» из города Видное Ленинского городского округа завоевали золото на юбилейном всероссийском баскетбольном фестивале «Минибаскет» среди девочек в возрастной категории 2011 года рождения и младше, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Юные подмосковные баскетболистки победили на турнире формата 5 на 5, в конкурах «Баскетбольный квиз», «Забеги» и «Выбей всех», а также в тренерском «Баскетбольном квизе». Кроме того, команда «Спарта энд К» поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам турнира в формате 3 на 3», — говорится в сообщении.По итогам фестиваля подмосковная команда заняла первое место фестивального зачёта в своей возрастной категории. Серебряную медаль в общекомандном зачёте завоевали спортсменки из петербургской команды «Невская», а бронза досталась баскетболисткам из спортшколы №7 Ростова-на-Дону.
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