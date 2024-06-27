Подмосковные спортсменки победили на всероссийском фестивале «Минибаскет»

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и настала пора матчей на вылет. Главную сенсацию турнира в своей группе сотворила дебютант Евро сборная Грузии, обыгравшая со счётом 2:0 команду Португалии с самим Криштиану Роналду.