В Климовске провели футбольный матч «Легенды футбола»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
3000 болельщиков посетили игру «Легенд футбола» в Климовске. Об этом соообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий матч в этом сезоне прошел 16 июня на стадионе «Весна» городского округа Подольск.
В рамках мероприятия юным футболистам подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Также помимо основной игры гостей ждали различные мастер-классы и зоны активного отдыха.
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«Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Подольске завершилась очередной победой Легенд. К финальному свистку счет на табло был 8:6 в пользу гостей. Матч вызвал большой ажиотаж, болельщики на трибунах создали атмосферу большого футбола. Матч проходил в рамках XXXV всероссийского олимпийского дня», — рассказали в министерстве.
В рамках мероприятия юным футболистам подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Также помимо основной игры гостей ждали различные мастер-классы и зоны активного отдыха.
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Мира Полтева