Нападающий Остин Вагнер поделился мнением о предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии
Канадский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер поделился мнением о предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Он отметил, что постарается следить за турниром, несмотря на свою подготовку.
Мужчина сказал, что на Олимпиаде много сильных команд, таких как Канада, США, Швеция и Чехия, и все будет непредсказуемо. Он ожидает интересных матчей и считает, что Канада, безусловно, является одним из главных претендентов на победу.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен выразил сожаление по поводу отсутствия сборной России на турнире, отметив, что у россиян мог быть отличный состав, и они стали бы одним из фаворитов. Вагнер также высказал надежду, что наша страна вернется на следующую Олимпиаду.
Напомним, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Сборная России не сможет участвовать в этом событии и пропустит чемпионат мира-2026.
Читайте также: