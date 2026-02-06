Нападающий Остин Вагнер поделился мнением о предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии

06 февраля 2026, 14:37

Канадский хоккеист Вагнер: сборная России была бы одним из фаворитов Олимпиады

Фото: iStock/Phillip Horiba-Maguire

Канадский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер поделился мнением о предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Он отметил, что постарается следить за турниром, несмотря на свою подготовку.