Итальянка в слезах снялась с боя против не прошедшей гендерный тест боксёрши

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Итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, отказалась от продолжения боя 1/8 финала олимпийского боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже через 46 секунд после её начала. Ранее её соперница из Алжира не прошла гендерный тест и не была допущена до чемпионата мира.
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин с Тайваня в женском олимпийском турнире по боксу, сообщает «Спортбокс.ру». Обе спортсменки на чемпионате мира 2023 года не смогли пройти гендерный тест, который показал наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный тестостерон.
Уже на первой минуте боя итальянка получила несколько чувствительных ударов, после одного из которых у неё на подбородке расстегнулся ремешок защитного шлема. Карини отошла в свой угол, после чего отказалась от продолжения боя с бывшим мужчиной. На глазах спортсменки выступили слёзы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных». Следует отметить, что боксёрские соревнования на Олимпиаде проводит специально созданное МОК подразделение, так как Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, была исключена из олимпийского движения.
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Уже на первой минуте боя итальянка получила несколько чувствительных ударов, после одного из которых у неё на подбородке расстегнулся ремешок защитного шлема. Карини отошла в свой угол, после чего отказалась от продолжения боя с бывшим мужчиной. На глазах спортсменки выступили слёзы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных». Следует отметить, что боксёрские соревнования на Олимпиаде проводит специально созданное МОК подразделение, так как Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, была исключена из олимпийского движения.
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Александр Бойцов