«Медаль с рукой в кармане»: Турок взял серебро в стрельбе на Олимпиаде и стал мемом

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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал настоящей звездой социальных сетей после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета.
Восхищение болельщиков вызвал не сам факт получения первой в своей карьере олимпийской медали 51-летним турком, а то, как именно он это сделал, сообщает Sport24.ru. Приехав на свою уже пятую Олимпиаду, Дикеч, видимо, решил положиться на Всевышнего и особо не напрягаться, а, напротив, максимально расслабиться.
Он пренебрёг специальной экипировкой, которой обычно пользуются стрелки, вёл огонь в своих повседневных очках, а вовсе не специальных, с антибликовыми линзами. Вместо профессиональных наушников шумоподавления в уши турецкий стрелок вставил маленькие «бабушкины» беруши. Одет Дикеч был в обычную и даже, кажется, слегка мятую футболку, стрелял «на расслабоне», вальяжно засунув одну руку в карман.
Публика была в восторге от внешнего вида и поведения турецкого стрелка. Наградой за его «стрельбу на чилле» стала серебряная медаль Олимпиады, которую он и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции.
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Он пренебрёг специальной экипировкой, которой обычно пользуются стрелки, вёл огонь в своих повседневных очках, а вовсе не специальных, с антибликовыми линзами. Вместо профессиональных наушников шумоподавления в уши турецкий стрелок вставил маленькие «бабушкины» беруши. Одет Дикеч был в обычную и даже, кажется, слегка мятую футболку, стрелял «на расслабоне», вальяжно засунув одну руку в карман.
Публика была в восторге от внешнего вида и поведения турецкого стрелка. Наградой за его «стрельбу на чилле» стала серебряная медаль Олимпиады, которую он и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции.
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Александр Бойцов