Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» Леон Курчиев одержал победу на чемпионате Московской области по боксу среди мужчин 19-40 лет, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Курчиев не только победил в своей весовой категории — до 71 килограмма, но и был признан лучшим боксёром соревнований.
Победа на чемпионате Московской области обеспечила Леону Курчиеву путёвку на чемпионат Центрального федерального округа, который состоится в августе в Суздале.
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«Это был, своего рода, смотр юного боксера на взрослом чемпионате. Все парни, которые боксировали с Леоном, проводили с ним свои первые бои на этом чемпионате, потому что другие спортсмены просто отказывались встречаться с ним в ринге. Леон достойно выдержал этот экзамен», — отметили тренеры спортсмена.
Победа на чемпионате Московской области обеспечила Леону Курчиеву путёвку на чемпионат Центрального федерального округа, который состоится в августе в Суздале.
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Лев Каштанов