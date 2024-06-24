Подмосковные пятиборцы завоевали четыре медали чемпионата России

Фото% пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по современному пятиборью среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль чемпионата завоевал подмосковный спортсмен Егор Громадский. Серебряную медаль принесла в копилку подмосковной сборной Гульназ Губайдуллина. Из-за ошибок на последнем рубеже она уступила высшую ступень пьедестала Яне Соловьёвой, которая представляла на соревновании Москву и Самарскую область», — говорится в сообщении.Ещё две медали были завоёваны в командных соревнованиях. Женская сборная Подмосковья выиграла серебро, мужская получила бронзовую награду.
Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин и женщин проводился с 18 по 22 июня в Москве.
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