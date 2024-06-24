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Подмосковные ватерполистки выиграли Спартакиаду учащихся

24 июня 2024, 15:45
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Ватерполистки из Московской области завоевали золотые медали XII летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале подмосковные спортсменки со счётом 11:10 сломили сопротивление соперница из Нижегородской области. Бронзу Спартакиады взяли представительницы Челябинской области, одолевшие в матче за третье место команду Ханты-Мансийского автономного округа», – уточнили в министерстве.
В составе подмосковный сборной выступали спортсменки региональной СШОР по водным видам спорта, а также подмосковного Училища олимпийского резерва №4.



Соревнования по водному поло в рамках XII летней Спартакиады учащихся проходили с 17 по 24 июня в спорткомплексе «Дельфин» в Пензенской области. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
#подмосковье
Оценены шансы Испании стать победителем чемпионата Европы
Рауль Рианчо: сборная Испании не является фаворитом этого чемпионата Европы
24 июня 2024, 14:22

Фото: iStock/bergserg

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная Испании имеет низкие шансы на победу в чемпионате Европы.
Ранее Испания вышла в 1/8 финала Евро-2024, выиграв Италию со счетом 1:0 и Хорватию со счетом 3:0.

«Испания не является фаворитом этого чемпионата Европы. Команде де ла Фуэнте еще надо через многое пройти, чтобы стать сильным коллективом. Главными фаворитами этого Евро считаю Англию, Португалию, Францию и Германию», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

24 июня в Дюссельдорфе пройдет матч между сборными Испании и Албании.

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Экс-президент «Локомотива» Смородская заявила, что ФК будет продавать игроков
24 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в предстоящем сезоне РПЛ «железнодорожники» не будут стараться попасть в тройку лидеров, а сделают акцент на воспитании и продаже игроков.
«Думаю, «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку. Клуб сменил стратегию развития. Теперь он будет воспитывать футболистов и продавать. Такие команды находятся в первой десятке, но не в тройке», — сказала Смородская в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/24 «Локомотив» оказался на четвертой строчке в турнирной таблице в РПЛ.

При этом ранее из «Локомотива» ушёл полузащитник Максим Глушенков. Теперь в СМИ появилась информация о предстоящем уходе защитника Наира Тикнизяна.

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Стартовал приём заявок на благотворительный забег «Пульс Добра»
24 июня 2024, 13:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Открылась регистрация на благотворительный забег «Пульса Добра» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег состоится в городском округе Коломна 14 сентября.

«Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 м для самых маленьких участников. Собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — поделились в министерстве.

Благотворительный забег «Пульс Добра» – это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.

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#помощь
#праздник
#маршрут
#полумарафон
#забег
#коломна
#благотворительность
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Мастера мотофристайла представили сложные трюки на фестивале в Серпухове
24 июня 2024, 13:47

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Тысячи гостей и жителей города посетили крупнейший областной фестиваль мотофристайла в Серпухове. Местом его проведения стала парковка у спортивной площадки Принарского парка, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Команда титулованных райдеров FMX13 во главе с основоположником фристайла в мотокроссе Алексеем Колесниковым показала головокружительные трюки на мотоциклах и багги. Алексей – один из немногих людей в мире, которые могут сделать сальто назад на багги. Аплодисментами встретила публика выступление стант-райдеров», – написал Никитенко в своём телеграм-канале. Он добавил, что среди мотоциклистов были как опытные «акулы мотокросса», так и совсем молодые.
Шоу проводится в разных городах региона в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#московская область
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Подмосковный кикбоксёр Росихин выиграл чемпионат России
24 июня 2024, 13:25

Фото: Дмитрий Павлов

Спортсмен из подмосковного Жуковского Александр «Камаз» Росихин выиграл первенство и чемпионат России по кикбоксингу среди студентов и школьников в дисциплине «фулл-контакт», передаёт корреспондент Дмитрий Павлов.
«Это важная победа, но, надеюсь, что это только один из шагов, этапов моей спортивной карьеры. Буду стараться и стремиться к большему», — прокомментировал результаты соревнований Росихин.
Соревнования проходили в Одинцовском городском округе 14-16 июня.

Александр Росихин занимается кикбоксингом в жуковском центре единоборств «Штурм», его тренером является Сергей Прусов.

Ранее сообщалось, что всадник из Московской области Фёдор Ефимов завоевал золото Игр БРИКС по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг».

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#жуковский
#чемпионат россии
#спорт
#медаль
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Спортивный фестиваль в Ивантеевке посетили около 5 тысяч человек
24 июня 2024, 12:04

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фестиваль «Спортивный десант» состоялся в городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке, его гостями стали около 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Главными героями фестиваля стали воспитанники окружных спортшкол и секций.

«Спортивный дух вдохновляет на новые свершения! Очень рад, что в состязаниях приняли участие юные спортсмены. Много талантов, которые, я уверен, совсем скоро буду покорять вершины пьедесталов», — сказал глава округа Максим Красноцветов.
Участниками фестиваля стали также профессиональные спортсмены Елена Савельева, Денис Лебедев и Александр Лебезяк. А в концертной части фестиваля выступила группа «Стрелки», рок-группа «Земляне», Ираклий Пирцхалава и участники проекта «За нами Россия».

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#фестиваль
#спорт
#ивантеевка
#пушкинский округ
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В Серпухове покажут мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова
21 июня 2024, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В предстоящее воскресенье, 23 июня, в Серпухове покажут мотофристайл-шоу. В парке Принарский выступит команда профессиональных спортсменов FMX13, основанная в 2007 году Алексеем Колесниковым из Коломны.
«Самый титулованный фристайл-мотокросс райдер России участвовал в крупнейшем в мире турнире по фристайл-мотокроссу Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы и мира, становился чемпионом России. Зрителей ждут захватывающие трюки на мотоциклах и багги, акробатические номера, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», – сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Начало выступления – в 14 часов, вход свободный.

Шоу проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#спорт
#лето в подмосковье
#мотокросс
#шоу
#серпухов
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Спортсмен из Подмосковья завоевал Кубок России по кольцевым гонкам
21 июня 2024, 16:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Победу на первом заезде третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачёте GT4 одержал спортсмен из Московской области Алексей Несов, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Алексей Несов из Королёва стал победителем. Кроме того, в этом зачёте соревнуются ещё два представителя Московской области — Светлана Горбунова и Андрей Солуковцев», — отмечается в сообщении.
В министерстве также добавили, что подмосковный гонщик Иван Овсиенко примет участие в зачёте «Супер-продакшн», а представители Московской области Сергей Валуйский, Алексей Хаиров, Кирилл Киракозов и Сергей Иевлев станут участниками зачёта «Спортпрототип CN».

Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходит на автодроме «Kazan RingCany» в столице Татарстана с 21 по 23 июня.

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#кубок россии
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#медаль
#золото
#минспорта мо
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Спортсмен из Московской области стал победителем Игр БРИКС по конному спорту
21 июня 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Всадник из Московской области завоевал золото Игр БРИКС по конному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковный спортсмен Фёдор Ефимов одержал победу в соревнованиях по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг». Это произошло в рамках международных Игр стран БРИКС.

«Фёдор выступал в личном зачёте в разделе «Меч индивидуальный, лимоны/апельсины и пег, меч полусекции». Он набрал 79 очков и занял первое место. Второе место досталось скакуну из ЮАР Норману Йиму Мостерту, который набрал 77,5 очков. Обладателем бронзовой медали стал белорусский спортсмен Игорь Песецкий с результатом 71,5 балла», — отметили в пресс-службе.

Соревнования по конному спорту проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Казань», расположенном в столице Татарстана.

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