Подмосковные ватерполистки выиграли Спартакиаду учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Ватерполистки из Московской области завоевали золотые медали XII летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале подмосковные спортсменки со счётом 11:10 сломили сопротивление соперница из Нижегородской области. Бронзу Спартакиады взяли представительницы Челябинской области, одолевшие в матче за третье место команду Ханты-Мансийского автономного округа», – уточнили в министерстве.В составе подмосковный сборной выступали спортсменки региональной СШОР по водным видам спорта, а также подмосковного Училища олимпийского резерва №4.
Соревнования по водному поло в рамках XII летней Спартакиады учащихся проходили с 17 по 24 июня в спорткомплексе «Дельфин» в Пензенской области. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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