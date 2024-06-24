Подмосковные ватерполистки выиграли Спартакиаду учащихся

«Спортивный дух вдохновляет на новые свершения! Очень рад, что в состязаниях приняли участие юные спортсмены. Много талантов, которые, я уверен, совсем скоро буду покорять вершины пьедесталов», — сказал глава округа Максим Красноцветов.

