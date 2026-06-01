«Изголодались»: Экс-нападающий сборной России высказался о мотивации команды
Футболист Кирьяков: сборная России устала от товарищеских матчей
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал работу Российского футбольного союза по поиску соперников для национальной команды на июньские товарищеские матчи BetBoom.
В беседе с Metaratings.ru Кирьяков заявил, что товарищеский матч с Буркина-Фасо не будет отличаться от игры с Египтом.
«Сборная России потеряла мотивацию. Она устала от товарищеских матчей и изголодалась по официальным играм. Постепенно появляются косвенные признаки, которые намекают на возвращение российских команд на международную арену. Хочется как-то поторопить это событие. Сам факт матчей сборных с относительно неплохими соперниками радует», — заявил Сергей.Футболист назвал Египет топ-командой и подчеркнул, что сборная России не смогла создать ей проблем.
5 июня на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч BetBoom между сборными России и Буркина-Фасо. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.