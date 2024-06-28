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Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

28 июня 2024, 11:39
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, осужденный за изнасилование ребенка, планирует принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает CNN.


По словам генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта, он отбыл наказание по законам Великобритании и с момента возвращения не вызывает сомнений.

В 2014 году ван де Вельде встретил 12-летнюю девочку в соцсетях и вступил с ней в интимные отношения, несмотря на ее возраст. За это спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Он отбывал срок в Великобритании и был потом экстрадирован на родину, где освободили.

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#отношения
#сво
Валерий Карпин продлил контракт со сборной России
28 июня 2024, 11:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.

«Здравствуйте, это Валера, главный тренер сборной. Еще на четыре года», — сказал Карпин в видео.
Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года и с марта 2022 года также работает в клубе «Ростов».

Под его руководством сборная России провела 18 матчей, выиграв 11 из них, сыграв вничью 6 раз и потерпев лишь одно поражение.

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Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление
27 июня 2024, 20:42

Фото: Istockphoto / RuslanShevchenko

Боец UFC Хамзат Чимаев снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-президент международной лиги АСА Руслан Хамзаев. 22 июня Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.
«Хамзат должен был биться в главном бою на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Но, к сожалению для фанатов ММА, он снялся с боя. Что произошло? Никто не знает. По крайней мере, информации по этому поводу мало. Слышал, что у него тяжёлое пищевое отравление. Хамзат госпитализирован. Его состояние проверяли очень дотошно. Медики подтвердили, что у него веская причина сняться», – сказал Хамзаев «РБ Спорт».
Он посоветовал Чимаеву взять паузу и при необходимости пройти полный курс лечения, чтобы вернуться в ММА полностью готовым.

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Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту

Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева

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#спорт
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#здоровье
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Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
27 июня 2024, 20:26

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Работа в московском «Спартаке» пошла на пользу главному тренеру «Гранады» Гильермо Абаскалю. Сейчас он может вернуть команду в «Ла Лигу». Такую оценку дал журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина.
«Абаскаль – хороший, квалифицированный тренер. Работа в «Спартаке» определённо пошла ему на пользу. Думаю, он набрался там опыта, прогрессировал. Надеюсь, что в «Гранаде» он будет работать успешно. На мой взгляд, Абаскаль способен вернуть команду в «Ла Лигу», – сказал Эспина в беседе с «РБ Спорт».
Испанский специалист работал в московском «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзу РПЛ.

19 июня Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», которая в прошедшем сезоне вылетела в «Сегунду».

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В Волоколамске прошла зарядка для долголетов

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#футбол
#спартак
#тренер
#испания
#спорт
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В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
27 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели зарядку для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло на свежем воздухе, рядом с Дворцом спорта «Лама». В нём приняли участие десятки жителей Волоколамска, которые являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Они присоединились к Межрегиональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Разминку провёл Данила Варичев — кандидат в мастера спорта по футболу, игрок сборной России U-18. Он не только провёл разминку профессионально, но и с энтузиазмом поддержал участников в спортивных упражнениях. Данила не только показал важность физической активности, но и вдохновил участников на занятия спортом», — поделились в пресс-службе.

Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.

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#волоколамск
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Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева
27 июня 2024, 17:03

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов, сообщает Metaratings.ru.
«При этом «Спартак» пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была «Балтика», и его ровесника Антона Шунина», – уточняет издание.
Ломаев – воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Крылья Советов» с лета 2020-го. Соглашение голкипера с «Крыльями» действует до июня будущего года. На его счету – 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».

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#футбол
#спартак
#спортсмены
#москва
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Подмосковные спортсменки победили на всероссийском фестивале «Минибаскет»
27 июня 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольная команда «Спарта энд К» из города Видное Ленинского городского округа завоевали золото на юбилейном всероссийском баскетбольном фестивале «Минибаскет» среди девочек в возрастной категории 2011 года рождения и младше, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Юные подмосковные баскетболистки победили на турнире формата 5 на 5, в конкурах «Баскетбольный квиз», «Забеги» и «Выбей всех», а также в тренерском «Баскетбольном квизе». Кроме того, команда «Спарта энд К» поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам турнира в формате 3 на 3», — говорится в сообщении.
По итогам фестиваля подмосковная команда заняла первое место фестивального зачёта в своей возрастной категории. Серебряную медаль в общекомандном зачёте завоевали спортсменки из петербургской команды «Невская», а бронза досталась баскетболисткам из спортшколы №7 Ростова-на-Дону.

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В Подмосковье провели соревнования по авиамодельному спорту
27 июня 2024, 15:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко прошли 22 и 23 июня.

В соревнованиях приняли участие 57 лучших экипажей из 11 регионов России.

«Все призовые места завоевали пилоты из Московской области. По итогам десяти туров в зачете среди юниоров победителем стал Александр Коблов «Соколы Нечерноземья». Серебряную и бронзовую награды завоевали воспитанники дома юных техников «Интеграл» Давид Абрамов и Константин Кошев», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, по итогам командного зачета первое место у команды «АСК МАИ», второе – ДЮТ «Интеграл», третье – «Соколы Нечерноземья».

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Гольфист Нагиев из Подмосковья завоевал медаль международного турнира
27 июня 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Давид Нагиев на турнире «АГР Пайн Крик Кап» — первом международном этапе серии «Кубок АГР-2024» по гольфу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Судьба медалей турнира решалась в переигровке, так как первоначально к финишу с одинаковым счётом пришли Давид Нагиев, Пётр Коносов и Владимир Осипов. При переигровке верхнюю ступень пьедестала занял Владимир Осипов, серебро досталось Петру Коносову, а бронза — Давиду Нагиеву», — говорится в сообщении.
Турнир «АГР Пайн Крик Кап» проводился в гольф-клубе в селе Кашино Свердловской области с 24 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Кубке России по пулевой стрельбе.

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#подмосковье
#минспорт мо
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Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0 и вышла в 1/8 Евро-2024
27 июня 2024, 09:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и настала пора матчей на вылет. Главную сенсацию турнира в своей группе сотворила дебютант Евро сборная Грузии, обыгравшая со счётом 2:0 команду Португалии с самим Криштиану Роналду.
Тренер португальцев Роберто Мартинес кардинально поменял состав, дав отдохнуть многим ведущим футболистам, ведь его команда после двух побед на старте обеспечила себе выход в плей-офф, причём с первого места, пишет «Спортбокс.ру». Для грузин только победа над Португалией давала шанс на продолжение борьбы на турнире. И они её добились, сотворив пока главную сенсацию чемпионата. Ведь, несмотря на отсутствие большинства ключевых игроков, легенда сборной Португалии, вечно голодный до голов Криштиану Роналду был на поле.

Но главным героем матча стал не звёздный португалец. Можно назвать самыми яркими игроками встречи Хвичу Кварацхелию, забившего гол в дебюте и раз за разом накручивавшего соперников искромётным дриблингом, или вратаря Георгия Мамардашвили, сделавшего несколько впечатляющих сейвов. Но прежде всего победила именно Команда. Грузины играли слаженно, чётко и на редкость дисциплинированно. Конечно, они большую часть матча оборонялись, но делали это спокойно и без паники.

Фото: istockphoto/Rost-9D

Что до голов грузин, то к обоим оказался причастен защитник сборной Португалии Антониу Силва. На 2-й минуте он отдал неточный пас поперёк поля на своей половине, мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отдал на ход Кварацхелии, а тот, находясь под углом к воротам, неотразимо пробил в нижний угол. Во втором тайме несчастный Силва неудачно сыграл в своей штрафной, ударив по ноге Луку Лочошвили. Судья Сандро Шерер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил пенальти, который чётко реализовал Жорж Микаутадзе. Этот мяч стал третьим для грузинского нападающего и сделал его лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1/8 финала Грузия 30 июня сыграет с грозной сборной Испании, выигравшей все три матча в группе и не пропустившей ни одного мяча. Сборная Португалии 1 июля сыграет со словенцами.

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