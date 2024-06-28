Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

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Волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, осужденный за изнасилование ребенка, планирует принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает CNN.
По словам генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта, он отбыл наказание по законам Великобритании и с момента возвращения не вызывает сомнений.
В 2014 году ван де Вельде встретил 12-летнюю девочку в соцсетях и вступил с ней в интимные отношения, несмотря на ее возраст. За это спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Он отбывал срок в Великобритании и был потом экстрадирован на родину, где освободили.
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