Израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК

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Выступающая за сборную Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал заплыва на Олимпийских играх. Сообщается, что причиной стали проблемы с экипировкой и неожиданная смена участниц.
Спортсменка Горбенко не смогла участвовать в финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 5 августа сообщил портал Ynetnews.
Горбенко заняла девятое место в полуфинале и не прошла в финал. Однако, после того как австралийка Элла Рэмзи снялась с соревнования из-за болезни, Горбенко оказалась первой запасной. Сообщается, что когда спортсменка направлялась на ужин МОК, ей сказали о необходимости выхода на старт, но из-за отсутствия экипировки, оставленной в комнате ожидания, она не смогла участвовать.
В результате в финальном заплыве участвовали семь спортсменок, а золотую медаль завоевала канадка Саммер Макинтош.
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Горбенко заняла девятое место в полуфинале и не прошла в финал. Однако, после того как австралийка Элла Рэмзи снялась с соревнования из-за болезни, Горбенко оказалась первой запасной. Сообщается, что когда спортсменка направлялась на ужин МОК, ей сказали о необходимости выхода на старт, но из-за отсутствия экипировки, оставленной в комнате ожидания, она не смогла участвовать.
В результате в финальном заплыве участвовали семь спортсменок, а золотую медаль завоевала канадка Саммер Макинтош.
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Елена Перлова