Журналист Франки назвал условие, при котором будет виден прогресс Миранчука

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Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о неплохой игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, однако заметил, что прогресс у спортсмена всё же может наступить.
По его мнению, о прогрессе можно будет заявить тогда, когда игрок забьёт 10 мячей.
Известно, что 15 января в Бергамо в ближайшем туре Серии А «Аталанта» дома сыграет с «Фрозиноне».
Ранее российский агент Андрей Талаев сообщал, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.
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«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьёт 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Франки.
Ранее российский агент Андрей Талаев сообщал, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.
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Мелисса Тимофеева