«Фигуристы-содомиты»: Чемпион Олимпиады Васильев оценил идею однополых пар в фигурном катании

Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Тенденция популяризации однополых пар родилась на Западе, где давно уже наплевали на любую мораль. Ещё немного — и «цивилизованные» европейцы начнут выступать в дуэтах с кошками и собаками.
Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Так он выразил своё отношение к совместному номеру, представленному француженкой Габриэлой Пападакис и американкой Мэдисон Хаббел на шоу Art on Ice в Цюрихе, нейтральном, как всегда.
Ранее президент США подписал указ, запрещающий трансгендерам выступать в соревнованиях для женщин. В России есть как сторонники, так и противники однополых танцевальных пар. Известнейший тренер Татьяна Тарасова отметила, что в фигурном катании и так достаточно много дисциплин.
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«При Трампе не разрешат однополые дуэты в фигурном катании», — сказал наш стреляющий лыжник, пояснив тем самым, почему он отделил в данном случае европейцев от американцев.
Ранее президент США подписал указ, запрещающий трансгендерам выступать в соревнованиях для женщин. В России есть как сторонники, так и противники однополых танцевальных пар. Известнейший тренер Татьяна Тарасова отметила, что в фигурном катании и так достаточно много дисциплин.
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Александр Бойцов