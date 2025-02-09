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«Фигуристы-содомиты»: Чемпион Олимпиады Васильев оценил идею однополых пар в фигурном катании

Олимпийский чемпион Васильев жёстко высказался об однополых парах фигуристов
Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Тенденция популяризации однополых пар родилась на Западе, где давно уже наплевали на любую мораль. Ещё немного — и «цивилизованные» европейцы начнут выступать в дуэтах с кошками и собаками.
Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Так он выразил своё отношение к совместному номеру, представленному француженкой Габриэлой Пападакис и американкой Мэдисон Хаббел на шоу Art on Ice в Цюрихе, нейтральном, как всегда.

«При Трампе не разрешат однополые дуэты в фигурном катании», — сказал наш стреляющий лыжник, пояснив тем самым, почему он отделил в данном случае европейцев от американцев.



Ранее президент США подписал указ, запрещающий трансгендерам выступать в соревнованиях для женщин. В России есть как сторонники, так и противники однополых танцевальных пар. Известнейший тренер Татьяна Тарасова отметила, что в фигурном катании и так достаточно много дисциплин.

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Росморречфлот: Компетентные службы начали расследование взрыва на танкере Koala
09 февраля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/Dikuch

В порту Усть-Луга в Ленинградской области едва не затонул танкер, перевозивший 130 тонн мазута. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники уполномоченных органов и технические специалисты.
Судно «Коала» (Koala), принявшее в танки нефтепродукт, едва отошло от берега, как в машинном отделении один за другим раздались три взрыва. Сначала сообщалось, что корабль тонет, но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг эту информацию, заверив, что судно пришвартовано у причала, а разлива мазута удалось избежать. Все 24 члена экипажа, включая четверых россиян, благополучно эвакуировались на сушу.

Танкер ходил по морям и океанам (В том числе и по Балтике) под флагом Антигуа и Барбуды. Команда корабля, как это часто бывает, интернациональная.

По предварительной информации, взрыв произошёл в момент запуска двигателя; повторные звуки, вероятно, были хлопками газовоздушной смеси. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) заверили, что компетентные специалисты уже приступили к установлению причин инцидента, сейчас они обследуют машинное отделение.

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От быстрого гола до семейной идиллии: путь Фёдора Смолова к званию лучшего бомбардира России и образцового отца
09 февраля 2025, 15:27

Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

Фёдор Смолов — российский футболист, один из лучших бомбардиров в истории сборной России, сегодня, 9 февраля, отмечает свое 35-летие. О карьере и личной жизни известного спортсмена читайте в материале «Радио 1».

Биография Федора Смолова


Детство и юность

Фёдор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. В семь лет отец записал его в футбольную секцию «Сокол». В четырнадцать лет Фёдор проходил просмотр в московском «Локомотиве», но в клуб не попал. Отец советовал ему сосредоточиться на учёбе, но Фёдор попросил ещё один шанс в академии «Мастер-Сатурн», где мальчика оценили по достоинству. В шестнадцатилетнем возрасте Смолов перешёл в московское «Динамо», с которым подписал свой первый профессиональный контракт.

Начало карьеры


Фёдор Смолов дебютировал в Российской Премьер-лиге 28 апреля 2007 года, когда ему было чуть больше 17 лет. Его первый гол в профессиональной карьере он забил 15 ноября 2008 года в матче против «Луча-Энергии». Этот момент стал важной вехой в его карьере, и с тех пор он продолжал развиваться как игрок, становясь одним из самых известных нападающих в российском футболе.

Футбольная карьера

Начало в «Динамо»


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

Фёдор Смолов начал свой путь в футболе в 2006 году, когда он присоединился к команде «Динамо». Ранее он играл за молодёжную команду «Мастер-Сатурн». Первый гол в составе «Динамо» в рамках чемпионата Фёдор Смолов забил 27 сентября 2008 года в матче против «Крыльев Советов». А 15 апреля 2009 года нападающий помог своей команде одержать победу над «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России, забив гол на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Динамо».

Аренды в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале»


Фёдор Смолов играл в аренде в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале» с 2010 по 2015 год. В Роттердаме Смолов провёл один сезон в «Фейеноорде», затем последовали аренды в «Анжи» и «Урал». В «Урале» он стал одним из лучших игроков в Российской премьер-лиге. В сезоне 2015–2016 годов Смолов сыграл 18 матчей в чемпионате России, забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

Переход в «Краснодар»


Смолов 2 июня 2015 года подписал контракт сроком на 4 года с клубом «Краснодар». В матче 1/16 финала Кубка России против ижевского «Зенита», который состоялся 24 сентября 2015 года, футболист забил решающий гол.

8 ноября в игре с ЦСКА он оформил дубль и помог команде «Краснодар» одержать первую победу над «армейцами» в сезоне. Этот результативный дубль и яркая игра в матче с ЦСКА принесли нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову звание самого ценного игрока 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2015–2016. Такое решение было принято совместно Российской футбольной Премьер-лигой и интернет-порталом «Чемпионат.com».

Переезд в «Локомотив»


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

9 августа 2018 года Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив». Смолов заключил с клубом договор на четыре года. В матчах российских соревнований он показал впечатляющие результаты, выступая за «Локомотив». В чемпионате России он забил 23 мяча в 72 играх, а в Кубке России — 5 голов в 7 матчах. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром турнира.

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Игра за «Сельту»


30 января 2020 года Фёдор Смолов стал игроком испанского футбольного клуба «Сельта». Контракт был подписан до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2020 года.
За полгода игры за клуб Смолов принял участие в 14 матчах, забил два гола и получил четыре жёлтые карточки. 29 июля 2020 года игрок вернулся в «Локомотив».

Связи с топ-клубами


В 2020 году появлялась информация о том, что Фёдор Смолов может перейти в один из топ-клубов. По сведениям из Fotospor, на футболиста претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», но Смолов остался в России.

Карьера за сборную России


В ноябре 2012 года Фёдор Смолов дебютировал в составе сборной России в матче против сборной США. В стартовом составе он вышел на поле и уже на девятой минуте открыл счёт в игре. Этот гол стал самым быстрым для дебютантов сборной России и единственным голом, который забил новичок сборной в первом тайме дебютного матча. Однако в ходе этого эпизода Фёдор получил травму и был вынужден покинуть игру.

7 июня 2013 года состоялся дебют Фёдора Смолова в составе национальной команды в противостоянии со сборной Португалии. Футболист появился на поле в качестве замены на 68-й минуте встречи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года против, которая проходила на выезде. В составе национальной команды Фёдор Смолов участвовал в чемпионате Европы-2016, Кубке конфедераций-2017 и домашнем чемпионате мира 2018 года.

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Личная жизнь Федора Смолова


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

С 2012 года футболист состоял в отношениях с российской моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. В декабре 2013 года они поженились, но уже в мае 2015 года их союз распался.

Осенью 2015 года стало известно о связи Смолова с фотомоделью Мирандой Шелией. Пара не скрывала своих чувств и активно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, а также посещала различные мероприятия. Однако их союз продлился лишь около года, после чего они расстались.

В начале 2017 года появились слухи о романе Смолова с моделью Юлией Левченко. Их отношения также длились примерно год, после чего пара перестала появляться вместе на публике.

В январе 2020 года стало известно, что Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина. Однако в начале декабря 2022 года из аккаунта девушки исчезли все совместные фотографии с футболистом, что дало поклонникам пары повод предположить, что их отношения завершились.

Брак с Истоминой


В начале 2023 года в сети начали появляться слухи о том, что Фёдор Смолов и Карина Истомина стали парой. Вскоре на пальце Карины заметили изысканное кольцо с великолепным бриллиантом, которое, судя по разговорам, символизировало помолвку.

В июне того же года Фёдор и Карина связали себя узами брака в одном из столичных многофункциональных центров. Торжество прошло в кругу близких людей, а затем молодожёны отправились в романтическое путешествие в Италию, где наслаждались медовым месяцем.

Вскоре после возвращения Карина поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых был заметен её округлившийся живот. В ноябре 2023 года на свет появилась их дочь, которой дали необычное и красивое имя — Лора.

Федор Смолов сейчас


На данный момент Фёдор Смолов является игроком футбольного клуба «Краснодар». Он возобновил сотрудничество с командой 18 июня 2024 года, подписав соглашение до окончания сезона 2024/2025. Футболист является примерным семьянином и любящим отцом.

«Еще лучше, чем я себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: ''Почему я раньше этого не сделал? '' Настолько круто», — цитирует слова Смолова издание woman.ru.

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На теннисном турнире АТР во французском Марселе указали флаг России
09 февраля 2025, 13:24

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Организаторы турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Марселе рядом с фамилиями российских спортсменов Карена Хачанова и Даниила Медведева указали их гражданство и разместили флаг страны. Выступают игроки по-прежнему в нейтральном статусе.
Это, однако, не помешало французам при публикации турнирной сетки на сайте соревнований разместить напротив имён Карена и Дани всем знакомые плашки с родным триколором. Возможно, впрочем, это знак уважения к тому, что оба спортсмена в разные годы побеждали в финалах этого соревнования.

Напомним, ранее организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби публично извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Они ошибочно представили спортсменку под флагом Испании и объяснили произошедшее административной накладкой.

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Осипов оценил вероятность матча против сборной России в 2025 году
Президент МФЛ Осипов считает, что было бы здорово сыграть со сборной РФ в 2025-м
07 февраля 2025, 13:32

Фото: istockphoto/matimix

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов считает, что возможный матч с российской сборной в «Лужниках» мог бы вызвать аншлаг. Своим мнением он поделился в разговоре с Metaratings.ru.
«Не исключаю вариант тех же «Лужников», это было бы здорово, попробовать сделать 50 тысяч, а может быть и аншлаг, почему нет. Если на наши матчи ходят по 30 тысяч зрителей, то на сборной эта цифра может быть в два раза больше», — прокомментировал собеседник.
Осипов считает себя оптимистом, поэтому, по его словам, оставляет вероятность любого мероприятия. Он подчеркнул, что все делается для того, чтобы порадовать болельщиков.

Ранее был назван лучший бразилец «Спартака» по версии футболиста Егора Титова.

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Титов назвал лучшего бразильца «Спартака»
Титов назвал лучшим бразильцем «Спартака» Сантоса Моцарта
07 февраля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт является лучшим бразильцем «красно-белых», заявил в беседе с Metaratings.ru экс-хавбек команды и российской сборной Егор Титов.
«Скажу, не потому что он высказался про меня, а в целом, Моцарт – один из лучших бразильцев, который был в «Спартак». Реально так и есть. Умнейший футболист и прекрасная левая нога. Он мастер, хотелось бы, чтобы сегодня таких игроков было больше в «Спартаке», — прокомментировал спортсмен.
Перед этим стало известно, что Моцарт включил Титова в личный топ-5 лучших партнеров за свою карьеру. Моцарт играл в «Спартаке» в период с 2005 по 2009 годы. Сегодня является тренером бразильской «Куритибу» в Серии Б.

Ранее сообщалось, с кем хочет заключить контракт ФК «Торпедо».

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