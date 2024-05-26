Известны даты стыковых матчей за право остаться в РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание переходных матчей между клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право играть в высшем дивизионе чемпионата России сезона 2024/25.
Из РПЛ в стыковых матчах примут участие екатеринбургский «Урал» (30 очков), проигравший в последнем туре ЦСКА со счетом 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30 очков), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», занявшие третье и четвертое места соответственно.
По результатам жеребьевки первые матчи пройдут на полях клубов РПЛ.
Начало первых матчей запланировано на 29 мая: «Урал» примет «Акрон» в 17:00 по московскому времени, а «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15 мск. Ответные встречи состоятся 1 июня: «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00 мск, а «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00 мск.
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По результатам жеребьевки первые матчи пройдут на полях клубов РПЛ.
Начало первых матчей запланировано на 29 мая: «Урал» примет «Акрон» в 17:00 по московскому времени, а «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15 мск. Ответные встречи состоятся 1 июня: «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00 мск, а «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00 мск.
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Артем Кузьмин