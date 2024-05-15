В Королёве состоится футбольный мемориал памяти летчика-космонавта Волкова

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет в Королёве. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В рамках соревнований за места на пьедестале почета будут бороться футбольные клубы из Королёва, Электросталя, Подольска, Раменского, Красногорска и Клина. Также в этот день пройдет детский турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола», — подчеркнули в министерстве.
Начало мероприятия 1 июня 2024 в 11:00 на стадионе «Металлист».
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