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В Королёве состоится футбольный мемориал памяти летчика-космонавта Волкова

15 мая 2024, 12:26
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет в Королёве. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова состоится в 50-тый раз.

«В рамках соревнований за места на пьедестале почета будут бороться футбольные клубы из Королёва, Электросталя, Подольска, Раменского, Красногорска и Клина. Также в этот день пройдет детский турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола», — подчеркнули в министерстве.


Кроме основных матчей зрителей ждут звездно-космический гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов, розыгрыш трех велосипедов среди зрителей, футбольный спорт-квест по территории стадиона с розыгрышем подарков.

Начало мероприятия 1 июня 2024 в 11:00 на стадионе «Металлист».

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