Казахстанский миллиардер выкупил английский футбольный клуб

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Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе купил футбольный клуб «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона. Об этом сообщает британский телеканал BBC.
Компания бизнесмена Blue Ocean Partners Ltd выкупила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, который в сезоне-2020/21 выступал в Чемпионшипе. О сумме сделки ничего не известно.
Ломтадзе подчеркнул, что его цель как нового владельца клуба – добиться успеха на поле и создать финансово устойчивый клуб. Для поднятия «Уиком Уондерерса» на новый уровень бизнесмен предлагает интегрировать аналитику данных и технологии.
Отметим, что 48-летний Ломтадзе находится на 581-м месте списка Forbes. Его состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов.
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Ломтадзе подчеркнул, что его цель как нового владельца клуба – добиться успеха на поле и создать финансово устойчивый клуб. Для поднятия «Уиком Уондерерса» на новый уровень бизнесмен предлагает интегрировать аналитику данных и технологии.
Отметим, что 48-летний Ломтадзе находится на 581-м месте списка Forbes. Его состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов.
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Анастасия Чинкова