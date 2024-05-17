МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде

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«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — заявили в организации.Уточняется, что помимо официальной символики страны также запрещено использовать символы спецоперации –литеры Z. Другая военная символика, флаг, георгиевская лента также запрещены для демонстрации.
Ранее глава МОК Бах заявил, что Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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