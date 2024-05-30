Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК

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IBA выразила негодование по поводу ультиматума МОК, который запретил спортсменам национальных федераций, входящих в IBA, участие в Играх-2028.
На своем официальном сайте организация заявила, что никогда не ставила запреты на участие спортсменов в других соревнованиях. Они подчеркнули, что такое решение МОК является ярким примером недостатка преданности принципам спорта и честной игры, которые МОК официально пропагандирует.
В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер объявил о лишении IBA статуса признанной организации. После этого МОК объявил о запрете участия спортсменов национальных федераций IBA в Олимпиаде 2028 года.
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