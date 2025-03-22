Известный тренер раскрыл разницу между КХЛ и НХЛ

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Разница подходов к предсезонной подготовке хоккеистов в НХЛ и КХЛ заключается в том, что в первой лиге игроки готовятся сами по индивидуальному плану, а во второй — сначала сами, а потом на командных сборах. Об этом заявил известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев. По его словам, в КХЛ пытаются больше акцентироваться на индивидуальной подготовке, но это не всегда получается.
«Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться», — поделился тренер в беседе с «Газетой.Ru».В то же время хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести матч между НХЛ и КХЛ, которое оценил президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора. В разговоре с «Известиями» спортсмен подчеркнул, что такая игра стала бы уникальным историческим событием, которое войдет в мировую историю.
«Дай бог, чтобы это произошло, классно, что два президента договорились. Теперь дело тех людей, которые будут это организовывать, — довести это до конца. Это будет уникальное историческое событие», — поделился хоккеист.Читайте также:
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