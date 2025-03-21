Овечкин сократил отставание от Гретцки до 6 шайб

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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 888 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 6 голов. Об этом сообщает ТАСС.
Последнюю шайбу российский бомбардир забросил в матче с «Филадельфией». Овечкин по прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ, добравшись до отметки в 888 голов.
Рекорд принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который забросил за карьеру 894 шайбы. До конца сезона «Вашингтону», за который играет Овечкин, осталось провести 13 матчей. Высока вероятность, что россиянин станет лидером списка снайперов уже в этом году.
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Рекорд принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который забросил за карьеру 894 шайбы. До конца сезона «Вашингтону», за который играет Овечкин, осталось провести 13 матчей. Высока вероятность, что россиянин станет лидером списка снайперов уже в этом году.
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Иван Мусатов