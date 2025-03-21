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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 6 шайб

Овечкин забросил 888 шайбу в карьере и сократил отставание от Гретцки до 6 голов
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 888 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 6 голов. Об этом сообщает ТАСС.
Последнюю шайбу российский бомбардир забросил в матче с «Филадельфией». Овечкин по прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ, добравшись до отметки в 888 голов.

Рекорд принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который забросил за карьеру 894 шайбы. До конца сезона «Вашингтону», за который играет Овечкин, осталось провести 13 матчей. Высока вероятность, что россиянин станет лидером списка снайперов уже в этом году.

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Дзюба не будет играть в матче против Замбии
20 марта 2025, 22:20

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Футболист Артем Дзюба не будет играть в матче против Замбии. Как уточнил главный тренер российской сборной Валерий Карпин, то же самое касается Даниила Фомина и Александра Солдатенкова.
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — привел слова Карпина РФС.
Карпин добавил, что игроки отдохнут, а затем начнут готовиться к чемпионату и Кубку страны. Указанная тройка участвовала накануне в товарищеском матче против Гренады. Встреча проходила в Москве и закончилась разгромным счетом 5:0 в пользу сборной России. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной команды.

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Новая глава МОК Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде
20 марта 2025, 20:51

Фото: istockphoto/macky_ch

Новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом пишет KP.RU.
«Будучи сторонницей снятия запрета на участие россиян в международных турнирах, введенного в 2022 году из-за конфликта на Украине, Ковентри одной из первых в МОК поддержала допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе», — сказано в публикации.
Зимой 2023 года Ковентри была председателем комиссии спортсменов МОК. По ее словам, с ней говорили на эту тему, а она обсуждала ее со спортсменами и коллегами. Кирсти Ковентри стала первой женщиной, возглавившей МОК.

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#россияне
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ФК «Динамо» получил 5 млрд рублей от ВТБ за спонсорство в прошлом году
20 марта 2025, 16:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сумму в пять миллиардов рублей получил ФК «Динамо» от ВТБ по спонсорскому соглашению за прошлый год. Об этом пишет «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.
Всего «Динамо» заработали за год 9,8 млрд рублей. Большую часть доходной структуры составили соглашения о спонсорстве. Речь идет о 8,16 млрд рублей.

В 2023 году ВТБ заплатил «Динамо» пять миллиардов рублей. Помимо этого, клуб заработал на продаже ТВ-прав (795 млн), атрибутики (271,9 млн) и билетов (592,2 млн). Общая доходность «Динамо» за год выросла больше чем на два млрд.

Ранее сообщалось, какие данные опроверг российский тренер Магомед Адиев.

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#россия
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Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»
20 марта 2025, 15:52

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский тренер Магомед Адиев опроверг данные о том, что с ним говорили представители команды «Крылья Советов» из Самары. Адиева цитирует портал «РБ Спорт».
«Со мной никто из «Крыльев Советов» не созванивался», — прокомментировал Адиев.

Известно, что Адиев ранее работал в «Ахмате» из Грозного, а именно, в период с апреля по сентябрь прошлого года. Перед этим он тренировал сборную Казахстана.

До этого источники проинформировали, что Магомед Адиев претендует на должность главного тренера «Крыльев» вместо Игоря Осинькина. Возможность его увольнения сейчас рассматривается.

Ранее тренер дал оценку игрокам грозненского «Ахмата». Подробности в нашем материале.

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Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче
Ташуев: сборная РФ одержала победу, но во втором тайме не хватало взаимодействия
20 марта 2025, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что акцент в матче был сделан на игру с Замбией, однако первый тайм стал настоящим бенефисом Дзюбы.

«Это выставочный матч для бенефиса Дзюбы. Мы не имеем права участвовать в официальных матчах, поэтому можно устроить шоу и дать возможность Артёму побить рекорд», — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.

Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.

«Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артём ушёл, не хватало взаимодействий», — добавил он.

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