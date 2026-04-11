Известному российскому боксеру заблокировали счет из-за долгов по налогам

Боксеру Косте Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам на 453 тыс. рублей
Российскому боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет. Об этом сообщает URA.RU.
Причиной блокировки стала задолженность. Согласно информации из реестра решений ФНС, у спортсмена отрицательное сальдо единого налогового счёта в размере 453 141 рубля. Решение о приостановке было принято 10 апреля 2026 года. Эта мера направлена на обеспечение взыскания недоимки по налогам, пеням и штрафам.
Для 56-летнего боксёра это не первые финансовые проблемы. В 2014 году его имя уже появлялось в базе должников с задолженностью около 259 тысяч рублей. В 2020 году на одну из его компаний был подан иск о банкротстве.
