«К этому шло»: Шамиль Тарпищев не удивлён сменой спортивного гражданства Дарьей Касаткиной

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Решение второй ракетки России Дарьи Касаткиной выступать за Австралию не стало большим сюрпризом. Она уже давно дистанцировалась от российской теннисной федерации.
Об этом в разговоре с «Матч ТВ» сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Относительно будущих турнирных результатов 27-летней спортсменки под флагом «новой родины», как она выразилась, Тарпищев высказался со сдержанным скепсисом. Он отметил, что у Дарьи светлая голова и на медленных кортах она способна «раскладывать пасьянс». Но вот играть быстрее она уже вряд ли сможет.
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«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал знаменитый в прошлом теннисист, а ныне тренер и спортивный функционер.
Относительно будущих турнирных результатов 27-летней спортсменки под флагом «новой родины», как она выразилась, Тарпищев высказался со сдержанным скепсисом. Он отметил, что у Дарьи светлая голова и на медленных кортах она способна «раскладывать пасьянс». Но вот играть быстрее она уже вряд ли сможет.
«Вряд ли Касаткина будет играть сильнее», — заключил специалист.
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Александр Бойцов