Теннисистка Касаткина заявила, что теперь будет представлять Австралию

Дарья Касаткина (Фото: Instagram*/kasatkina)
Теннисистка Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь Будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.
«Я люблю находиться в Мельбурне и хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом. С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — прокомментировала свое решение Касаткина Instagram*.
Спортсменка отметила, что всегда будет гордиться своими корнями и уже с нетерпением ждет выступления под австралийским флагом.
На данный момент Касаткина находится на 12 строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же она являлась второй ракеткой России, уступив лидерство Мирре Андреевой.
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Иван Мусатов