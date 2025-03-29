Теннисистка Касаткина заявила, что теперь будет представлять Австралию

Знаменитый футболист и зампред правления ФК «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил игру российской сборной на матче против Замбии, завершившимся со счетом 5:0. Особенно он оценил навыки Максима Глушенкова и Ильи Вахании, отметив, что его радует, что левый и правый фланг обороны сборной России закрывался выпускниками Академии «Зенита».