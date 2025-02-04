Тренер «Ахмата» Ташуев рассказал про трансферные цели команды

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В «Ахмате» ждут «пару-тройку» новичков, пишет портал Metaratings.ru, ссылаясь на главного тренера клуба Сергея Ташуева.
«Да, ожидаем пару-тройку трансферов. Зорин? Мы ждём информацию», — ответил Ташуев журналистам.Он добавил, что «Ахмат» рассматривает позиции инсайда и второго нападающего. Кроме того, Ташуев отметил важность проводимой работы и выразил надежду, что в ближайшем будущем у его команды будут игроки.
Накануне в понедельник, 3 февраля, грозненцы обыграли «Арсенал» из Тулы. Товарищеский матч закончился со счетом 3:1.
Перед этим сообщалось, почему «Спартак» может закончить контракт с Миенти Абеной. Читайте подробности в нашем материале.
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