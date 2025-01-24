Кадейкин о поражении «Трактора» от «Сибири»: много догоняли

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Нападающий ХК «Трактор» Александр Кадейкин прокомментировал поражение его команды от «Сибири». По его мнению, челябинцы слишком много догоняли, в то время как соперник хорошо держал оборону.
«Много догоняли, с самого начала дали преимущество сопернику. Хотя создавали моменты, но никак не могли забить, шайба не заходила в ворота — не догнали. «Сибирь» хорошо встала в оборону, собирала весь пятак», — пояснил спортсмен в интервью Metaratings.ru.Кадейкин также отметил, что отличий в этом матче по сравнению с игрой в Челябинске практически нет, так как оба матча были быстрыми и равными, где победителя сложно было определить до самой последней секунды.
Хоккеист также оценил адаптацию новичков в «Тракторе».
«Ребята хорошо вливаются, но уже и времени немало прошло. Думаю, все по плану. Понятно, что вносятся коррективы, когда кто-то получает травму. Но у нас еще есть время до плей-офф, думаю, все нормально», — поделился мнением он.Читайте также:
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