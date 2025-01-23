В Подмосковье изменили время и место проведения турнира по уличному хоккею

Фото: pondhockey.ru
Турнир по уличному хоккею Pond Hockey пройдет 23 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», а не 15 февраля 2025 в Балашихе, как планировали ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Место и время изменились из-за неблагоприятных погодных условий, которые помешали подготовить домашнюю площадку турнира в Балашихе. Специально оборудованный открытый каток стадиона «Зоркий» позволит провести соревнования команд в любых условиях», – пояснили в ведомстве.Команды будут соревноваться в профессиональном, любительском и медийном дивизионах. По традиции в матчах примут участие легенды отечественного хоккея, звёзды КХЛ, журналисты и популярные блогеры. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав команды не должен превышать семи человек.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В любительском дивизионе заявки подали девять команд. Приём заявок на сайте продолжается.
Понд-хоккей – это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приемы – только дриблинг и слаженная работа всей команды.
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