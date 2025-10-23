Кафанов заявил, что в этом году Акинфеев играет мощно
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Metaratings.ru.
«Есть фраза: хороший вратарь – полкоманды. То же можно сказать про Акинфеева. Он провёл очень сильный прошлый сезон, помог завоевать бронзу. В этом году тоже играет мощно на уже привычном для себя высоком уровне. Но это ещё не всё. Игорь во время матча заставляет игроков выжимать из себя максимум возможного, и поэтому является очень важным для команды футболистом. Он требователен к себе и требует такого же отношения в матче от своих партнёров», – сказал Кафанов.В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл 11 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых пропустил десять голов и два раза сыграл «на ноль». 5 октября в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» Акинфеев подвернул голеностоп и получил надрыв связок, после чего его заменили. Из-за этого повреждения он пропустил матч 12-го тура против «Локомотива» 18 октября.